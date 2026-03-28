Делегація США подарувала депутатам РФ шкарпетки з Трампом: деталі зустрічі

Під час зустрічі делегації Конгресу Сполучених Штатів із російськими парламентаріями сторони обмінялися символічними презентами.

За словами Делягіна, американці передали депутатам шкарпетки із зображенням Дональда Трампа.

Як зазначив російський депутат, серед подарунків також був особистий жетон, переданий одній з учасниць делегації - конгресвумен-республіканці Ганні Пауліні Луні.

Відповідь російської сторони

У відповідь представники Держдуми підготували власний подарунок. Віце-спікер Борис Чернишов передав листівку з підписами учасників історичного космічного проєкту "Союз-Аполлон". За словами Делягіна, цей жест викликав у американської сторони позитивну реакцію.

До складу російської делегації увійшли В'ячеслав Ніконов, Світлана Журова та Олександр Чернишов. Усі вони перебувають під санкціями США за підтримку окупації Криму та участь у війні проти України. Незважаючи на обмеження, Держдепартамент дозволив їм в'їзд до країни.

Організатор зустрічі Анна Пауліна Луна заявила, що візит було погоджено з Держдепартаментом США для обговорення "мирних переговорів".

При цьому вона є співавтором законопроекту, що передбачає припинення військової допомоги Україні.