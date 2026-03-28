Делегація США подарувала депутатам РФ шкарпетки з Трампом: деталі зустрічі

06:56 28.03.2026 Сб
2 хв
Більш дивного подарунка неможливо й уявити
aimg Никончук Анастасія
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Російський депутат Сергій Делягін повідомив, що делегація Конгресу США під час зустрічі з представниками Держдуми РФ вручила їм незвичайні подарунки, включно зі шкарпетками із зображенням президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Читайте також: Трамп і Путін можуть відвідати Китай один за одним: що це означає для Пекіна

Під час зустрічі делегації Конгресу Сполучених Штатів із російськими парламентаріями сторони обмінялися символічними презентами.

За словами Делягіна, американці передали депутатам шкарпетки із зображенням Дональда Трампа.

Як зазначив російський депутат, серед подарунків також був особистий жетон, переданий одній з учасниць делегації - конгресвумен-республіканці Ганні Пауліні Луні.

Відповідь російської сторони

У відповідь представники Держдуми підготували власний подарунок. Віце-спікер Борис Чернишов передав листівку з підписами учасників історичного космічного проєкту "Союз-Аполлон". За словами Делягіна, цей жест викликав у американської сторони позитивну реакцію.

До складу російської делегації увійшли В'ячеслав Ніконов, Світлана Журова та Олександр Чернишов. Усі вони перебувають під санкціями США за підтримку окупації Криму та участь у війні проти України. Незважаючи на обмеження, Держдепартамент дозволив їм в'їзд до країни.

Організатор зустрічі Анна Пауліна Луна заявила, що візит було погоджено з Держдепартаментом США для обговорення "мирних переговорів".

При цьому вона є співавтором законопроекту, що передбачає припинення військової допомоги Україні.

Нагадуємо, що президент Фінляндії Александр Стубб висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп збереже фокус на війні РФ проти України і не відмовиться від своєї обіцянки домогтися її завершення.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що, за інформацією ЦРУ, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї є гомосексуалом.

Більше по темі:
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки