Де Костюк і Ястремська відкриють новий сезон: оголошено перший турнір українок у 2026 році

Традиційний старт

Змагання рівня WTA 500 пройде з 4 до 11 січня 2026 року. Українські спортсменки, що входять до топ-30 світового рейтингу, стартують у основній сітці турніру.

Нагадаємо, що в оновленому світовому рейтингу Костюк перебуває на 26-й позиції, а Ястремська – на 27-й.

Початок сезону в Брісбені – традиційний для обох вітчизняних спортсменок. Саме тут вони розпочинали виступи у 2024 та 2025 роках.

Минулого року обидві українки розпочали турнір з поразок у другому колі. Костюк у двох сетах поступилася китайській тенісистці Юе Юань, а Ястремська – "нейтральній" росіянці Анастасії Потаповій.

У 2024 році Костюк також зупинилася в другому колі, тоді як Ястремська вибула у першому – після того, як виграла два матчі у кваліфікації.

Підготовка до Australian Open

Турнір у Брісбені фінішує за тиждень до старту першого Грендслему сезону – відкритого чемпіонату Австралії, який пройде з 18 січня до 1 лютого.

Він стане для важливим етапом підготовки для українських тенісисток, які за рейтингом відібралися до основної сітки австралійського "мейджора".