Где Костюк и Ястремская откроют новый сезон: объявлен первый турнир украинок в 2026 году

Традиционный старт

Соревнование уровня WTA 500 пройдет с 4 по 11 января 2026 года. Украинские спортсменки, входящие в топ-30 мирового рейтинга, стартуют в основной сетке турнира.

Напомним, что в обновленном мировом рейтинге Костюк находится на 26-й позиции, а Ястремская - на 27-й.

Начало сезона в Брисбене - традиционное для обеих отечественных спортсменок. Именно здесь они начинали выступления в 2024 и 2025 годах.

В прошлом году обе украинки начали турнир с поражений во втором круге. Костюк в двух сетах уступила китайской теннисистке Юэ Юань, а Ястремская - "нейтральной" россиянке Анастасии Потаповой.

В 2024 году Костюк также остановилась во втором круге, тогда как Ястремская выбыла в первом - после того, как выиграла два матча в квалификации.

Подготовка к Australian Open

Турнир в Брисбене финиширует за неделю до старта первого Грэндслема сезона - открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 18 января по 1 февраля.

Он станет для важным этапом подготовки для украинских теннисисток, которые по рейтингу отобрались в основную сетку австралийского "мэйджора".