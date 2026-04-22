ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Даша Астафьева впервые призналась, что была любовницей: "Это травматично"

10:45 22.04.2026 Ср
2 мин
Этот опыт заставил артистку навсегда пересмотреть собственные границы в отношениях
aimg Иванна Пашкевич
Даша Астафьева впервые призналась, что была любовницей: "Это травматично" Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Украинская певица, модель и ведущая Даша Астафьева впервые откровенно заговорила о болезненном опыте из прошлого, когда оказалась в любовном треугольнике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Алику Мкртчяну.

По словам Астафьевой, эта история произошла, когда она была совсем юной и еще не имела достаточного жизненного опыта.

Тогда она закрутила роман с мужчиной, который, как выяснилось, уже состоял в других отношениях.

Подробностей о том, как именно узнала правду, звезда не раскрыла, однако отметила: пережитое стало для нее серьезным эмоциональным ударом.

"Будучи молодой и неопытной, у меня был такой опыт в очень раннем возрасте. Но это было для меня настолько травматично, что я сказала: "Никогда в жизни", - рассказала она.

Со временем, говорит артистка, она лишь убедилась, что такие отношения обречены на боль и в конце концов ранят всех участников.

Именно поэтому после того случая она поставила для себя четкую границу, которую больше не переступает.

Личная жизнь Даши Астафьевой

Модель уже несколько лет находится в отношениях с мужем, которого сознательно не выносит в публичное пространство.

Совместных фото с любимым в соцсетях она не показывает. Известно лишь, что ее избранник моложе ее.

По словам звезды, он очаровал ее тем, что изначально не относился к ней как к знаменитости.

Артистка также не раз слышала вопросы о свадьбе, однако относится к ним сдержанно.

Она считает, что счастливые отношения не обязательно нуждаются в официальном оформлении.

Астафьева объяснила, что сейчас не готова к браку по нескольким причинам. На это влияют как война, так и личные переживания, с которыми ей до сих пор непросто справиться.

"Я хочу жить свою жизнь, свободную. И сама решать, что и когда произойдет. Честно говоря, сейчас война. Хотя многие люди говорят, что надо жить, я и сама так считаю, но есть события, которые хочется отложить на более благоприятные времена. Мне лично сейчас тяжело. У меня внутри очень большая личная травма", - призналась знаменитость.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
