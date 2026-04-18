"Треба прожити це горе". Кузнєцова розкрила, чому не поспішає будувати нові стосунки

22:49 18.04.2026 Сб
Акторка зізналася, як проживає розрив з нареченим-росіянином та чи ходить на побачення
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Треба прожити це горе". Кузнєцова розкрила, чому не поспішає будувати нові стосунки Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Українська акторка Катерина Кузнєцова поділилася новими подробицями особистого життя. Вона пояснила, як оговтується після розставання з бойфрендом-росіянином Максимом Апліним і чому не поспішає кидатися в нові стосунки.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю акторки Єві Коршик.

Більше цікавого: Кузнєцова розповіла про конфлікт з польскою прикордонницею

Що сказала Кузнєцова про розставання з росіянином

Акторка зізналася, що після розриву одразу занурилася в зміни, зокрема у переїзд до Барселони. Саме активність допомогла їй легше пережити завершення тривалих стосунків.

"Коли в мене відбуваються ці розставання, я дуже ресурсна. Тобто я не сиджу на місці, не лягаю на диван і не починаю плакати і там перейматися. Я починаю щось робити. В даному випадку це був мій переїзд. Я настільки себе загрузила, тому в мене якось воно пройшло дуже органічно", - розповіла вона.

За словами Кузнєцової, їй також допомогли робота та зміна обстановки.

"Я якось постійно змінювала картинку і мені від цього було дуже комфортно. Звісно, потім, коли я вже напрацювалася і наїздилася, я опинилася одна. Це нормальна історія, що жінка починає щось згадувати", - поділилася вона.

&quot;Треба прожити це горе&quot;. Кузнєцова розкрила, чому не поспішає будувати нові стосунки Кузнєцова та Аплін (фото: instagram.com/katykino)

Вона додала, що не тримає образ на колишнього і підтримує з ним нейтральні стосунки.

"Я взагалі з усіма своїми колишніми в прекрасних стосунках. Ми не товаришуємо, але можемо привітати одне одного з днем народження. В моєму випадку не було ніяких образ. Я розуміла, що просто так склалися обставини", - зазначила вона.

Натякнула аторка й на причини розриву.

"Я не захотіла жити на його території, а він там, грубо кажучи, не захотів жити там, де я хочу. Так буває насправді", - поділилася вона.

Кузнєцова також наголосила, що для неї важлива самореалізація.

"Перші і другі стосунки я могла б зберегти, але чи була б я від цього щаслива? Я все ж таки вільний птах", - сказала вона.

&quot;Треба прожити це горе&quot;. Кузнєцова розкрила, чому не поспішає будувати нові стосункиКузнєцова про ставлення до стосунків (скриншот)

Чому не поспішає будувати нове кохання

Акторка отримує увагу від чоловіків і навіть була на побаченнях. Втім, на даному етапі будувати серйозні стосунки не готова.

"Я просто в цьому консервативна. Коли розійшлась, не люблю одразу вступати в стосунки, тому що треба прожити це горе", - пояснила вона.

За словами Катерини, її вперше накрило після розриву через кілька місяців, коли вона залишилась наодинці з собою. До всього, статус холостячки вона вважає чудовим досвідом.

"В тебе є більше часу на себе, можеш мандрувати, їздити, робити, що ти хочеш", - підсумувала вона.


Що відомо про особисте життя Кузнєцової

Нагадаємо, у липні минулого року зірка українського кіно оголосила про розставання з нареченим-росіянином Максимом Апліним.

Вони були разом 8 років. Після початку повномасштабного вторгнення засудили російську агресію та проживали деякий час разом на Тенерифе, Іспанія.

Втім, акторка багато працювала в Україні, а коханий на Шрі-Ланці. Їхні стосунки будувалися в різних країнах. Спочатку вони не бачилися 2-3 місяці, а потім розлука збільшилися до понад 6-ти.

Зрештою ці обставини призвели до розриву. За словами Катерини, це було усвідомлене рішення обох.

Підпалив квартиру та пішов зі зброєю в супермаркет: всі подробиці стрілянини в Києві
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи