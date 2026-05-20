Данилко відреагував на скандал з "Євробаченням": "Навіщо запрошувати ікону і не показувати?"

19:57 20.05.2026 Ср
3 хв
Артист відповів на обурення єврофанів, які не змогли насолодитися повноцінним виступом Вєрки Сердючки
aimg Сюзанна Аль Маріді
Андрій Данилко у Відні на "Євробаченні-2026" (фото: instagram.com/v_serduchka)

Навколо "Євробачення-2026" розгорівся скандал через вирізаний фрагмент виступу Вєрки Сердючки у фіналі конкурсу. Андрій Данилко прокоментував ситуацію та заінтригував фанів новиною.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Сердючки.

Причина скандалу з виступом Сердючки

Під час інтервал-акту Вєрка виконала фрагменти кількох відомих композицій, зокрема "Puppet On The String" та "Volare" Доменіко Модуньйо. Останню вона співала а-капела, а тисячна аудиторія підспівувала.

Це був один із найяскравіших моментів вечора. Втім, згодом у записі на офіційному YouTube-каналі конкурсу цю частину виступу було вирізано. У мережі це викликало обурення серед фанів, які вимагали повернути повну версію.

  • "А де фрагмент, коли Вєрка співала "Volare" разом із глядачами? Це був найяскравіший момент шоу"
  • "Вони вирізали "Volare" з Вєркою наприкінці, коли вся зала співала. Це несправедливо"
  • "Як вони посміли вирізати епізод, де Сердючка співала "Volare?" Це був найкращий момент усього шоу. Нікому іншому не вдалося змусити всю залу співати".
  • "Ой, чому ви вирізали фінальну частину з Сердючкою і "Volare?" Це було неймовірно! Поверніть!"
  • "Де Вєрка Сердючка і публіка, які співають "Volare?" Будь ласка, завантажте повну версію, це була найкраща частина!"

Серед можливих причин такого рішення називають відсутність авторських прав на дану композицію. Водночас цей момент залишився у записі прямого етеру.


Що сказав Андрій Данилко

Артист відповів на обурення єврофанів, подякувавши за увагу та підтримку.

"Звичайно, мені б хотілось, щоб всі могли подивитись повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент. Але я радий, що принаймні тисячі глядачів у залі побачили номер наживо та співали разом з нами", - сказав він.

Данилко вважає, що організатори конкурсу не хотіли образити, але все ж не розуміє, чому всі нюанси не були продумані заздалегідь.

"Я не розумію, навіщо запрошувати, як кажуть, "ікону Євробачення" і її не показувати... Вплинути на ситуацію я ніяк не можу, але для мене це урок. Якщо й погоджуватися на участь у таких заходах, варто домовлятись про всі деталі "на березі", - зазначив він.

Серед таких деталей Андрій виділив авторські права, виконання та розкадровку номера.

"Щоб розуміти, як це все буде виглядати. Але якщо перефразувати відомий мем "Батя, я стараюсь", можу сказати так: "Люди, ми старались", - підкреслив він.

Водночас Данилко потішив фанів цікавою новиною. Він ухвалив рішення зв'язатися з правовласниками пісні "Volare", щоб записати кавер.

"Для мене найцінніше - коли на наших концертах люди сміються, плачуть і відчувають теплу ностальгію. А потім повертаються додому з простим відчуттям: "Ми були на концерті Сердючки, і ми були щасливі" - поділився він.

Данилко на "Євробаченні-2026" (фото: instagram.com/v_serduchka)

Хто переміг у "Євробаченні" та яке місце зайнла Україна

Нагадаєм, 16 травня відбувався фінал пісенного конкурсу. Заповітний кришталевий кубок отримала співачка Daria, яка представляла Болгарію з композицією "Bangaranga".

Україна, від імені якої виступала LELÉKA з піснею "Ridnym", посіла 9 місце. Журі оцінили виступ на 54 бали, а глядачі - на 167.

Більше про те, яким було "Євробачення-2026" та які скандали його супроводжували, дивіться у сюжеті РБК-Україна LIFE.

