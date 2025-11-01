"Дали ще одне ім'я". Нікітюк розкрила нові подробиці хрещення сина (фото)

Телеведуча Леся Нікітюк, яка в червні вперше стала мамою, розкрила нові подробиці хрещення сина.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
Телезірка та її наречений Дмитро Бабчук 1 листопада повідомили про хрещення сина. Як з'ясувалося, вони назвали малюка Оскаром.
Згодом Леся поділилася новими деталями та світлинами з таїнства, на яких позує в довгій атласній сукні з малюком на руках.
Вона зазначила, що вони з коханим обрали наряди від бренду Gasanova.
Це був дуже важливий день для ведучої, про що вона написала в зворушливому дописі.
"Це був дуже світлий день, я стільки разів думала як написати й описати цю подію, що постійно сльозами вкривалась від тих почуттів", - прокоментувала Нікітюк
"Що ж ви дівчата родили, хрестили, ростили й не розказували мені, як це круто, яка це любов любовна. Всім дуже дякую за вітання. Обіймаю", - додала вона.
Леся розкрила цікавий факт про друге ім'я дитини, яке дали при хрещенні.
"Друзі, ну ви вже знаєте імʼя нашого малого кентавра Оскар, Осик - дуже прикольний тип. Обов'язково вас познайомимо! Ми похрестили малого і дали йому ще одне імʼя, яке знаємо тільки ми і його хрещені, яких ми дуже любим, поважаємо і тішимось, що в малого буде на кого рівнятись", - розповіла вона.
Також вона показала романтичні кадри з нареченим біля Михайлівського Золотоверхого собору та всередині.
Друзі, колеги та шанувальники ведучої долучилися до привітань, побажавши родині щастя, мирного неба та здоров'я.
