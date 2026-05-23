"Дала собі клятву": зірка "Х-Фактора" Аїда Миколайчук пояснила, чому не повернеться на сцену

Після перемоги у третьому сезоні шоу "Х-Фактор" 2013 року Аїду Миколайчук вважали одним із найяскравіших музичних відкриттів в Україні. Однак сьогодні її життя та кар'єрний шлях кардинально змінилися. Це сталося після переїзду співачки до США 2022 року. Саме там вона почала новий етап життя, вийшла заміж і подалася в кіноіндустрію.

Музична кар'єра і розчарування в індустрії

Після перемоги у "Х-Факторі" співачка підписала контракт із лейблом "Sony Music", однак співпраця не стала тривалою. Вона зізнається, що не до кінця хотіла працювати з ними, а згодом події в Україні та війна остаточно змінили її професійні плани. Частина записаних треків так і не вийшла, а окремі проєкти довелося відкласти.

Сьогодні виконавиця випускає музику під псевдонімом "AIDA", але сама називає це більше "творчим хобі", ніж повноцінною кар'єрою. Вона також розповіла, що має пропозиції для роботи в США, однак не може їх реалізувати через певні документальні обмеження.

"Проблема в тому, що я і досі без документів і не можу виїжджати за кордон. А цей контракт передбачає виїзд. На жаль, поки що так", - додала Миколайчук.

Аїда Миколайчук (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

Чому артистка не планує повертатися на сцену

Головною причиною відходу від великої сцени співачка називає "внутрішнє рішення та втому від індустрії". Вона зізналася, що багато років намагалася закріпитися у шоу-бізнесі, але з часом усвідомила, що цей шлях більше не приносить їй задоволення.

"Мені це не цікаво вже давно. Справа в тому, що коли я шукала свого останнього менеджера, то дала собі клятву, що це останній раз, коли я даю шанс собі стати важливою частиною українського шоу-бізнесу. Якщо нічого не спрацює і не важливо по якій причині, то я здаюся. Я чесно намагалася. Спочатку Майдан і війна, потім ковід, потім повномасштабна війна", - зізналася Аїда.

Нове життя Аїди у США (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

Аїда зазначає, що ні про що не жалкує і зараз для неї важливіше стабільність, сім’я та нові професійні навички, ніж повернення до концертної діяльності.

Переїзд до США і новий життєвий напрям

Після переїзду до Сполучених Штатів Миколайчук повністю переосмислила свій професійний шлях. Вона залишила активну музичну діяльність у звичному форматі та поступово перейшла в кіноіндустрію.

Зараз артистка працює візажисткою та гримеркою, має відповідну освіту і періодично з'являється у масових сценах. Також вона пробує себе як акторка у невеликих проєктах, що пов’язані з роботою її чоловіка - каскадера та постановника трюків.

За словами співачки, це дозволило їй побачити Голлівуд не як туристу, а зсередини, з усіма його реальними труднощами та можливостями.

Аїда Миколайчук з чоловіком-каскадером (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

"Мій чоловік не тільки каскадер. Він ще постановник трюків та режисер. Він зі своєю командою робить короткі екшн-фільми для акторів для їх портфоліо, що допомагає останнім отримати ролі та показати різні грані їхнього таланту. Так ось в одному з таких проєктів я зіграла дуже коротеньку роль. Але далі буде більше. Наступним етапом буде вже розмовна роль", - підсумувала артистка.