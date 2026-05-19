"Come on, Barbie, let's go party": популярний гурт з 30-річною історією оголосив про розпад

Фраза "Come on, Barbie, let's go party" давно стала символом цілої музичної епохи, а кліпи гурту Aqua крутили на музичних каналах чи не у всіх кучтоках світу. Їхні яскраві образи, легкі танцювальні хіти та шалена популярність у 90-х зробили колектив справжньою легендою європейської "попси".

посилаючись на допис колективу на сторінці в Instagram

"Стоп" кар'єра

Після трьох десятків років існування учасники всесвітньо відомого гурту Aqua, виконавці легендарного хіта "Barbie Girl", оголосили про розпад. Артисти у дописі на своїй сторінці в соцмережі повідомили, що вирішили завершити спільну діяльність і більше не планують працювати разом.

"Після багатьох неймовірних років ми вирішили закрити розділ з AQUA як живий гурт. AQUA була такою великою частиною нашого життя, і разом ми мали шанс відчути більше, ніж ми коли-небудь могли уявити!" - йдеться в дописі.

"Від щирого серця: дякуємо всім, хто був частиною цієї подорожі протягом останніх 30 років. Дякуємо за любов, енергію, підтримку та за всі спогади, які ми ділилися разом.Нічого, крім любові та вдячності, відсюди. Нескінченна любов!", - додали музиканти.

Для багатьох фанатів ця новина стала вкрай неприємною несподіванкою, адже останніми роками колектив знову переживав хвилю популярності і збирав тисячні зали. Особливо успішними вони стали після виходу фільму "Barbie", який повернув інтерес до їхнього головного хіта.

Попри завершення кар'єри, музиканти подякували прихильникам за підтримку протягом десятиліть.

Що відомо про Aquа - історія популярності

Легендарний євроденс-гурт був створений у Данії в середині 90-х і дуже швидко став світовою сенсацією. Їхній альбом під назвою "Aquarium" за лічені дні після виходу розійшовся мільйонними тиражами, а пісні "Barbie Girl", "Doctor Jones" та "Roses Are Red" очолювали чарти в різних країнах.

Колектив неодноразово розпадався й возз'єднувався, але саме пісня "Barbie Girl" назавжди закріпила за ними статус "феномену попкультури" на десятки років. Навіть через три десятиліття трек продовжує звучати на вечірках, у соцмережах і кіно, залишаючись одним із найвідоміших хітів 90-х.