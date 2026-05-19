Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Come on, Barbie, let's go party": популярная группа с 30-летней историей объявила о распаде

17:33 19.05.2026 Вт
2 мин
После трех десятков лет на сцене легендарные артисты неожиданно поставили точку в карьере
Крижанівська Наталя
"Come on, Barbie, let's go party": популярная группа с 30-летней историей объявила о распаде Группа Aqua объявила о "стопе" в карьере (фото: Getty Images)
Фраза "Come on, Barbie, let's go party" давно стала символом целой музыкальной эпохи, а клипы группы Aqua крутили на музыкальных каналах едва ли не во всех уголках мира. Их яркие образы, легкие танцевальные хиты и бешеная популярность в 90-х сделали коллектив настоящей легендой европейской "попсы".

РБК-Украина, ссылаясь на пост коллектива на странице в Instagram, расскажет детали неожиданного решения и покажет самую топовую музыкальную композицию, с которой и началась история Aqua на международной музыкальной платформе.

"Стоп" карьера

После трех десятков лет существования участники всемирно известной группы Aqua, исполнители легендарного хита "Barbie Girl", объявили о распаде. Артисты в заметке на своей странице в соцсети сообщили, что решили завершить совместную деятельность и больше не планируют работать вместе.

"После многих невероятных лет мы решили закрыть раздел с AQUA как живая группа. AQUA была такой большой частью нашей жизни, и вместе мы имели шанс почувствовать больше, чем мы когда-либо могли представить!" - говорится в заметке.

"От всего сердца: спасибо всем, кто был частью этого путешествия в течение последних 30 лет. Спасибо за любовь, энергию, поддержку и за все воспоминания, которые мы делились вместе. Ничего, кроме любви и благодарности, отсюда. Бесконечная любовь!", - добавили музыканты.

Для многих фанатов эта новость стала крайне неприятной неожиданностью, ведь в последние годы коллектив вновь переживал волну популярности и собирал тысячные залы. Особенно успешными они стали после выхода фильма "Barbie", который вернул интерес к их главному хиту.

Несмотря на завершение карьеры, музыканты поблагодарили поклонников за поддержку в течение десятилетий.

Что известно об Aquа - история популярности

Легендарная евродэнс-группа была создана в Дании в середине 90-х и очень быстро стала мировой сенсацией. Их альбом под названием "Aquarium" за считанные дни после выхода разошелся миллионными тиражами, а песни "Barbie Girl", "Doctor Jones" и "Roses Are Red" возглавляли чарты в разных странах.

Коллектив неоднократно распадался и воссоединялся, но именно песня "Barbie Girl" навсегда закрепила за ними статус "феномена поп-культуры" на десятки лет. Даже спустя три десятилетия трек продолжает звучать на вечеринках, в соцсетях и кино, оставаясь одним из самых известных хитов 90-х.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе