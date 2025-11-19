ЧС-2026. Що таке міжконтинентальний плей-офф: коли і хто у ньому гратиме

Список учасників

Остаточно склад турніру визначився в ніч на 19 листопада, після завершення відбіркових матчів у Північній Америці.

На цьому етапі змагань шість збірних, які не змогли кваліфікуватися напряму у своїх континентальних відборах, розіграють дві додаткові путівки на мундіаль.

До міжконтинентального плей-оф потрапили:

Ірак – переможець плей-офф азіатської кваліфікації

ДР Конго – переможець плей-оф африканського відбору

Ямайка – найкраща друга команда третього раунду відбору Північної Америки

Суринам – друга найкраща команда серед тих, що фінішували другими у Північній Америці

Болівія – сьома збірна відбору Південної Америки

Нова Каледонія – фіналіст відбору Океанії, що програв Новій Зеландії

Як проходитиме плей-офф

Шість команд будуть поділені на дві сітки.

Ірак та ДР Конго отримали статус сіяних завдяки вищим позиціям у рейтингу ФІФА і одразу стартують у фіналі.

Ямайка, Суринам, Болівія та Нова Каледонія зіграють між собою у півфіналах. Пари визначить жереб.

Переможці півфіналів зустрінуться із сіяними командами, і саме два фінальні матчі дадуть відповідь, хто вирушить на чемпіонат світу.

Жеребкування та місце проведення

Жеребкування півфінальних пар відбудеться 20 листопада в штаб-квартирі ФІФА в швейцарському Цюриху.

Матчі турніру пройдуть у березні 2026 року в двох містах Мексики – Гвадалахарі та Монтерреї.