ЧМ-2026. Что такое межконтинентальный плей-офф: когда и кто в нем будет играть

Список участников

Окончательно состав турнира определился в ночь на 19 ноября, после завершения отборочных матчей в Северной Америке.

На этом этапе соревнований шесть сборных, которые не смогли квалифицироваться напрямую в своих континентальных отборах, разыграют две дополнительные путевки на мундиаль.

В межконтинентальный плей-офф попали:

Ирак - победитель плей-офф азиатской квалификации

ДР Конго - победитель плей-офф африканского отбора

Ямайка - лучшая вторая команда третьего раунда отбора Северной Америки

Суринам - вторая лучшая команда среди тех, что финишировали вторыми в Северной Америке

Боливия - седьмая сборная отбора Южной Америки

Новая Каледония - финалист отбора Океании, проигравший Новой Зеландии

Как будет проходить плей-офф

Шесть команд будут поделены на две сетки.

Ирак и ДР Конго получили статус сеяных благодаря высшим позициям в рейтинге ФИФА и сразу стартуют в финале.

Ямайка, Суринам, Боливия и Новая Каледония сыграют между собой в полуфиналах. Пары определит жребий.

Победители полуфиналов встретятся с сеяными командами, и именно два финальных матча ответят, кто отправится на чемпионат мира.

Жеребьевка и место проведения

Жеребьевка полуфинальных пар состоится 20 ноября в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе.

Матчи турнира пройдут в марте 2026 года в двух городах Мексики - Гвадалахаре и Монтеррее.