ЧС-2026: повні результати жеребкування

12 груп по чотири команді в кожній сформовані за підсумками жеребкування чемпіонату світу з футболу-2026. Церемонія пройшла 5 грудня у Центрі виконавських мистецтв у Вашингтоні.
Про результати жеребкування чемпіонату світу – розповідає РБК-Україна.
Суперників дізналися 42 з 48-ми збірних, що вже забезпечили собі участь у мундіалі, а також 22 потенційних учасники, що розіграють шість путівок у європейському та міжконтинентальному плей-офф. Серед останніх – збірна України.
Перед жеребкуванням усіх учасників розділили на чотири кошики.
До першого потрапили господарі – збірні Мексики, Канади та США (які ще до жеребкування були розподілені у групи A, B та D відповідно), а також дев'ять інших команд із найвищим рейтингом.
Збірна України потрапила до четвертого кошика – разом з командами з найнижчим рейтингом ФІФА та майбутніми переможцями стикових матчів.
До кожної з 12-ти груп потрапили по одній команді з кожного кошика.
Група А: Мексика, Південна Корея, Південна Африка, європейський плей-офф D (Данія, Північна Македонія, Чехія, Ірландія)
Група В: Канада, Швейцарія, Катар, європейський плей-офф А (Італія, Уельс, Боснія і Герцеговина, Північна Ірландія)
Група С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті
Група D: США, Австралія, Парагвай, європейський плей-офф С (Туреччина, Словаччина, Румунія, Косово)
Група Е: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао
Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, європейський плей-офф В (Україна, Польща, Албанія, Швеція)
Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія
Група Н: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде
Група І: Франція, Сенегал, Норвегія, міжконтинентальний плей-офф 2 (Ірак, Болівія, Суринам)
Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія
Група К: Португалія, Колумбія, Узбекистан, міжконтинентальний плей-офф 1 (ДР Конго, Нова Каледонія, Ямайка)
Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана
За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди кожного з квартетів, а також 8 з 12-ти збірних, що посядуть треті місця.
Турнір пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року. Вперше в історії господарями мундіалю виступлять одразу три країни – США, Канада та Мексика.
Матчі турніру пройдуть у 16-ти містах: 2 – Канади, 3 – Мексики та 11 – США. Фінал відбудеться на арені "Метлайф" у місті Іст-Ратерфорд (штат Нью-Джерсі). Ця арена вміщує 82 500 глядачів, і традиційно використовується для проведення матчів НФЛ (американський футбол), а футбольний матч вперше прийняв у травні 2010 року. "Метлайф" є домашньою ареною для "Нью-Йорк Гігантс" та "Нью-Йорк Джетс" з НФЛ.
Стадіон "Метлайф", де пройде фінал ЧС-2026 (en.wikipedia.org)
Єдиним стадіоном, який раніше вже приймав матчі чемпіонатів світу з футболу, став "Ацтека" у Мехіко, де проходили матчі ЧС 1970 та 1986 років. ЧС-2026 відкриватимуть матчем на саме цьому стадіоні.
Вперше в історії у фінальній стадії ЧС візьмуть участь 48 національних збірних.
Найбільше представництво у Європи – 16 учасників. 12 команд вже отримали прямі путівки. Ще 4 – потраплять на мундіаль через стикові ігри.
Серед тих, хто побореться за додаткові перепустки і збірна Україна, яка проведе вирішальні матчі у березні 2026 року.
