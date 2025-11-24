У чорному міні та шубі: Осадча ефектно привітала всіх Катерин з Днем янгола

Що сказала Осадча

За її словами, День Катерини - це той момент, коли "Всесвіт нагадує: Катерини мають бути спокійними, врівноваженими та мудрими", хоча реальність часто відрізняється від ідеалу.

"Щороку я все ще чекаю, коли цей "пакет оновлень" активується", - жартує Осадча.

Телеведуча нагадала, що ім'я часто впливає на характер, і навіть якщо Катерина означає чиста, в її житті чистим залишається совість і список справ, який доводиться переписувати.

Вона закликала всіх Катерина зупинитися на хвилину, оцінити свої досягнення і сказати собі: "Так, я знову все витягнула. Так, я втомилася. І так, я молодець".

Осадча побажала всім власницям цього імені легкості та внутрішнього тепла, а також додала цитату мера Львова Андрія Садового: "Катя - це діагноз".

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Який образ вибрала телеведуча

Для святкової фотосесії Осадча вибрала оригінальний чорно-білий образ.

У центрі уваги - коротка чорна мінісукня без рукавів, яка відкриває ноги, з декоративною об'ємною квіткою або бантом на талії.

Образ доповнює біла шуба з довгим ворсом, яка недбало накинута на плечі - вона створює яскравий контраст із чорною сукнею.

Взуття - чорні босоніжки на високих підборах з тонкими ремінцями, оздобленими стразами або камінням.

Зачіска елегантна - волосся зібране в пучок, а аксесуари мінімалістичні - невеликі блискучі сережки. Загалом образ має розкішний, елегантний і драматичний вигляд, поєднуючи класичний чорний колір із білим хутром.

Образ Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

Як відреагували в мережі

Фанати телеведучої активно відзначають своїх Катерин у коментарях і приєднуються до святкових привітань:

"Красива"

"Зі святом!"

"Зі святом, колего!"

"З Днем ангела! Нехай він вас береже і завжди охороняє від усіх бід"

"З іменинами"

"Дуже точно сказано! Зі святом!"

"Вітаємо".

Осадча привітала всіх із Днем Катерини (фото: instagram.com/kosadcha)