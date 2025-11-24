В черном мини и шубе: Осадчая эффектно поздравила всех Екатерин с Днем ангела

Что сказала Осадчая

По ее словам, День Екатерины - это тот момент, когда "Вселенная напоминает: Екатерины должны быть спокойными, уравновешенными и мудрыми", хотя реальность часто отличается от идеала.

"Каждый год я все еще жду, когда этот "пакет обновлений" активируется", - шутит Осадчая.

Телеведущая напомнила, что имя часто влияет на характер, и даже если Екатерина означает чистая, в ее жизни чистой остается совесть и список дел, который приходится переписывать.

Она призвала всех Катерина остановиться на минуту, оценить свои достижения и сказать себе: "Да, я снова все вытянула. Да, я устала. И да, я молодец".

Осадчая пожелала всем обладательницам этого имени легкости и внутреннего тепла, а также добавила цитату мэра Львова Андрея Садового: "Катя - это диагноз".

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Какой образ выбрала телеведущая

Для праздничной фотосессии Осадчая выбрала оригинальный черно-белый образ.

В центре внимания - короткое черное мини-платье без рукавов, которое открывает ноги, с декоративным объемным цветком или бантом на талии.

Образ дополняет белая шуба с длинным ворсом, которая небрежно накинута на плечи - она создает яркий контраст с черным платьем.

Обувь - черные босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками, украшенным стразами или камнями.

Прическа элегантная - волосы собраны в пучок, а аксессуары минималистичны - небольшие блестящие серьги. В целом образ выглядит роскошно, элегантно и драматично, сочетая классический черный цвет с белым мехом.

Образ Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)

Как отреагировали в сети

Фанаты телеведущей активно отмечают своих Катерин в комментариях и присоединяются к праздничным поздравлениям:

"Красивая"

"С праздником!"

"С праздником, коллега!"

"С Днем ангела! Пусть он вас бережет и всегда охраняет от всех бед"

"С именинами"

"Очень точно сказано! С праздником!"

"Поздравляем".

Осадчая поздравила всех с Днем Екатерины (фото: instagram.com/kosadcha)