ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

У чорному міні та шубі: Осадча ефектно привітала всіх Катерин з Днем янгола

Понеділок 24 листопада 2025 12:48
UA EN RU
У чорному міні та шубі: Осадча ефектно привітала всіх Катерин з Днем янгола Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Телеведуча Катя Осадча привітала всіх Катерин з Днем ангела та поділилася власними роздумами про це ім'я.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Що сказала Осадча

За її словами, День Катерини - це той момент, коли "Всесвіт нагадує: Катерини мають бути спокійними, врівноваженими та мудрими", хоча реальність часто відрізняється від ідеалу.

"Щороку я все ще чекаю, коли цей "пакет оновлень" активується", - жартує Осадча.

Телеведуча нагадала, що ім'я часто впливає на характер, і навіть якщо Катерина означає чиста, в її житті чистим залишається совість і список справ, який доводиться переписувати.

Вона закликала всіх Катерина зупинитися на хвилину, оцінити свої досягнення і сказати собі: "Так, я знову все витягнула. Так, я втомилася. І так, я молодець".

Осадча побажала всім власницям цього імені легкості та внутрішнього тепла, а також додала цитату мера Львова Андрія Садового: "Катя - це діагноз".

У чорному міні та шубі: Осадча ефектно привітала всіх Катерин з Днем янголаКатя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Який образ вибрала телеведуча

Для святкової фотосесії Осадча вибрала оригінальний чорно-білий образ.

У центрі уваги - коротка чорна мінісукня без рукавів, яка відкриває ноги, з декоративною об'ємною квіткою або бантом на талії.

Образ доповнює біла шуба з довгим ворсом, яка недбало накинута на плечі - вона створює яскравий контраст із чорною сукнею.

Взуття - чорні босоніжки на високих підборах з тонкими ремінцями, оздобленими стразами або камінням.

Зачіска елегантна - волосся зібране в пучок, а аксесуари мінімалістичні - невеликі блискучі сережки. Загалом образ має розкішний, елегантний і драматичний вигляд, поєднуючи класичний чорний колір із білим хутром.

У чорному міні та шубі: Осадча ефектно привітала всіх Катерин з Днем янголаОбраз Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

Як відреагували в мережі

Фанати телеведучої активно відзначають своїх Катерин у коментарях і приєднуються до святкових привітань:

  • "Красива"
  • "Зі святом!"
  • "Зі святом, колего!"
  • "З Днем ангела! Нехай він вас береже і завжди охороняє від усіх бід"
  • "З іменинами"
  • "Дуже точно сказано! Зі святом!"
  • "Вітаємо".

У чорному міні та шубі: Осадча ефектно привітала всіх Катерин з Днем янголаОсадча привітала всіх із Днем Катерини (фото: instagram.com/kosadcha)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Катя Осадча Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня
Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті