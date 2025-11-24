У чорному міні та шубі: Осадча ефектно привітала всіх Катерин з Днем янгола
Телеведуча Катя Осадча привітала всіх Катерин з Днем ангела та поділилася власними роздумами про це ім'я.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Що сказала Осадча
За її словами, День Катерини - це той момент, коли "Всесвіт нагадує: Катерини мають бути спокійними, врівноваженими та мудрими", хоча реальність часто відрізняється від ідеалу.
"Щороку я все ще чекаю, коли цей "пакет оновлень" активується", - жартує Осадча.
Телеведуча нагадала, що ім'я часто впливає на характер, і навіть якщо Катерина означає чиста, в її житті чистим залишається совість і список справ, який доводиться переписувати.
Вона закликала всіх Катерина зупинитися на хвилину, оцінити свої досягнення і сказати собі: "Так, я знову все витягнула. Так, я втомилася. І так, я молодець".
Осадча побажала всім власницям цього імені легкості та внутрішнього тепла, а також додала цитату мера Львова Андрія Садового: "Катя - це діагноз".
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Який образ вибрала телеведуча
Для святкової фотосесії Осадча вибрала оригінальний чорно-білий образ.
У центрі уваги - коротка чорна мінісукня без рукавів, яка відкриває ноги, з декоративною об'ємною квіткою або бантом на талії.
Образ доповнює біла шуба з довгим ворсом, яка недбало накинута на плечі - вона створює яскравий контраст із чорною сукнею.
Взуття - чорні босоніжки на високих підборах з тонкими ремінцями, оздобленими стразами або камінням.
Зачіска елегантна - волосся зібране в пучок, а аксесуари мінімалістичні - невеликі блискучі сережки. Загалом образ має розкішний, елегантний і драматичний вигляд, поєднуючи класичний чорний колір із білим хутром.
Образ Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)
Як відреагували в мережі
Фанати телеведучої активно відзначають своїх Катерин у коментарях і приєднуються до святкових привітань:
- "Красива"
- "Зі святом!"
- "Зі святом, колего!"
- "З Днем ангела! Нехай він вас береже і завжди охороняє від усіх бід"
- "З іменинами"
- "Дуже точно сказано! Зі святом!"
- "Вітаємо".
Осадча привітала всіх із Днем Катерини (фото: instagram.com/kosadcha)
