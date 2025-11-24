ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

В черном мини и шубе: Осадчая эффектно поздравила всех Екатерин с Днем ангела

Понедельник 24 ноября 2025 12:48
UA EN RU
В черном мини и шубе: Осадчая эффектно поздравила всех Екатерин с Днем ангела Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Катя Осадчая поздравила всех Екатерин с Днем ангела и поделилась собственными размышлениями про это имя.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Что сказала Осадчая

По ее словам, День Екатерины - это тот момент, когда "Вселенная напоминает: Екатерины должны быть спокойными, уравновешенными и мудрыми", хотя реальность часто отличается от идеала.

"Каждый год я все еще жду, когда этот "пакет обновлений" активируется", - шутит Осадчая.

Телеведущая напомнила, что имя часто влияет на характер, и даже если Екатерина означает чистая, в ее жизни чистой остается совесть и список дел, который приходится переписывать.

Она призвала всех Катерина остановиться на минуту, оценить свои достижения и сказать себе: "Да, я снова все вытянула. Да, я устала. И да, я молодец".

Осадчая пожелала всем обладательницам этого имени легкости и внутреннего тепла, а также добавила цитату мэра Львова Андрея Садового: "Катя - это диагноз".

В черном мини и шубе: Осадчая эффектно поздравила всех Екатерин с Днем ангелаКатя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Какой образ выбрала телеведущая

Для праздничной фотосессии Осадчая выбрала оригинальный черно-белый образ.

В центре внимания - короткое черное мини-платье без рукавов, которое открывает ноги, с декоративным объемным цветком или бантом на талии.

Образ дополняет белая шуба с длинным ворсом, которая небрежно накинута на плечи - она создает яркий контраст с черным платьем.

Обувь - черные босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками, украшенным стразами или камнями.

Прическа элегантная - волосы собраны в пучок, а аксессуары минималистичны - небольшие блестящие серьги. В целом образ выглядит роскошно, элегантно и драматично, сочетая классический черный цвет с белым мехом.

В черном мини и шубе: Осадчая эффектно поздравила всех Екатерин с Днем ангелаОбраз Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)

Как отреагировали в сети

Фанаты телеведущей активно отмечают своих Катерин в комментариях и присоединяются к праздничным поздравлениям:

  • "Красивая"
  • "С праздником!"
  • "С праздником, коллега!"
  • "С Днем ангела! Пусть он вас бережет и всегда охраняет от всех бед"
  • "С именинами"
  • "Очень точно сказано! С праздником!"
  • "Поздравляем".

В черном мини и шубе: Осадчая эффектно поздравила всех Екатерин с Днем ангелаОсадчая поздравила всех с Днем Екатерины (фото: instagram.com/kosadcha)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Катя Осадчая Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины