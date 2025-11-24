В черном мини и шубе: Осадчая эффектно поздравила всех Екатерин с Днем ангела
Телеведущая Катя Осадчая поздравила всех Екатерин с Днем ангела и поделилась собственными размышлениями про это имя.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Что сказала Осадчая
По ее словам, День Екатерины - это тот момент, когда "Вселенная напоминает: Екатерины должны быть спокойными, уравновешенными и мудрыми", хотя реальность часто отличается от идеала.
"Каждый год я все еще жду, когда этот "пакет обновлений" активируется", - шутит Осадчая.
Телеведущая напомнила, что имя часто влияет на характер, и даже если Екатерина означает чистая, в ее жизни чистой остается совесть и список дел, который приходится переписывать.
Она призвала всех Катерина остановиться на минуту, оценить свои достижения и сказать себе: "Да, я снова все вытянула. Да, я устала. И да, я молодец".
Осадчая пожелала всем обладательницам этого имени легкости и внутреннего тепла, а также добавила цитату мэра Львова Андрея Садового: "Катя - это диагноз".
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Какой образ выбрала телеведущая
Для праздничной фотосессии Осадчая выбрала оригинальный черно-белый образ.
В центре внимания - короткое черное мини-платье без рукавов, которое открывает ноги, с декоративным объемным цветком или бантом на талии.
Образ дополняет белая шуба с длинным ворсом, которая небрежно накинута на плечи - она создает яркий контраст с черным платьем.
Обувь - черные босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками, украшенным стразами или камнями.
Прическа элегантная - волосы собраны в пучок, а аксессуары минималистичны - небольшие блестящие серьги. В целом образ выглядит роскошно, элегантно и драматично, сочетая классический черный цвет с белым мехом.
Образ Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)
Как отреагировали в сети
Фанаты телеведущей активно отмечают своих Катерин в комментариях и присоединяются к праздничным поздравлениям:
- "Красивая"
- "С праздником!"
- "С праздником, коллега!"
- "С Днем ангела! Пусть он вас бережет и всегда охраняет от всех бед"
- "С именинами"
- "Очень точно сказано! С праздником!"
- "Поздравляем".
Осадчая поздравила всех с Днем Екатерины (фото: instagram.com/kosadcha)
