Революція Ліги чемпіонів: як УЄФА "вкрав" фішку НФЛ, щоб заробити 5 млрд доларів

Окремий матч чемпіона у вівторок

Старт нового розіграшу Ліги чемпіонів відбуватиметься у вівторок увечері, коли буде зіграний лише один поєдинок.

Його учасниками стануть чинний володар трофею та один із суперників по групі. Решта матчів першого туру, як і раніше, відбудуться у середу та четвер.

Ця зміна була представлена в рамках тендеру на медіаправа на єврокубки для п'яти ключових ринків Європи - Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії - на шестирічний цикл 2027-2033 років.

Спільне підприємство УЄФА та Європейської асоціації футбольних клубів - UC3 - прагне підвищити щорічний дохід від медіа-трансляцій єврокубкових турнірів до рівня понад 5 мільярдів євро.

Американський досвід для Європи

Зазначається, що подібний формат старту сезону успішно використовується вже кілька років у німецькій Бундеслізі, а також у спортивних лігах США.

з 2002 року традиційно проводить матч-відкриття нового сезону за участю чинного чемпіона у п'ятницю. У США це поширений підхід: наприклад, НФЛ завжди відкриває сезон матчем між володарем Супербоулу та його опонентом у четвер, а нещодавно НХЛ розпочала новий розіграш за участю чинних володарів Кубка Стенлі - "Флорида Пантерс".

Навіть англійська Прем'єр-Ліга, не маючи офіційно закріпленого правила, у двох із трьох останніх сезонів починала внутрішній чемпіонат матчем за участю чемпіона попереднього сезону.

Права та стрімінгові платформи

Це буде перший цикл медіаправ, яким опікуватиметься американське агентство Relevent.

Воно має намір залучити великі стрімінгові платформи, такі як Apple, DAZN чи Netflix, для продажу ексклюзивних глобальних прав на трансляцію щонайменше одного матчу Ліги чемпіонів за сезон.

Це може бути реалізовано за прикладом трансляції матчів НФЛ у день Різдва на Netflix.

Наразі невідомо, чи буде подібний новий формат старту запроваджений у жіночій Лізі чемпіонів.

Крім того, УЄФА також анонсував перегляд правил володіння клубами та їх допуску до єврокубків після недавнього резонансу навколо "Крістал Пелес".