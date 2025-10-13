Революция Лиги чемпионов: как УЕФА "украл" фишку НФЛ, чтобы заработать 5 млрд долларов

Отдельный матч чемпиона во вторник

Старт нового розыгрыша Лиги чемпионов будет происходить во вторник вечером, когда будет сыгран только один поединок.

Его участниками станут действующий обладатель трофея и один из соперников по группе. Остальные матчи первого тура, как и раньше, состоятся в среду и четверг.

Это изменение было представлено в рамках тендера на медиаправа на еврокубки для пяти ключевых рынков Европы - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании - на шестилетний цикл 2027-2033 годов.

Совместное предприятие УЕФА и Европейской ассоциации футбольных клубов - UC3 - стремится повысить ежегодный доход от медиа-трансляций еврокубковых турниров до уровня более 5 миллиардов евро.

Американский опыт для Европы

Отмечается, что подобный формат старта сезона успешно используется уже несколько лет в немецкой Бундеслиге, а также в спортивных лигах США.

Бундеслига с 2002 года традиционно проводит матч-открытие нового сезона с участием действующего чемпиона в пятницу.

с 2002 года традиционно проводит матч-открытие нового сезона с участием действующего чемпиона в пятницу. В США это распространенный подход: например, НФЛ всегда открывает сезон матчем между обладателем Супербоула и его оппонентом в четверг, а недавно НХЛ начала новый розыгрыш с участием действующих обладателей Кубка Стэнли - "Флорида Пантерс".

Даже английская Премьер-Лига, не имея официально закрепленного правила, в двух из трех последних сезонов начинала внутренний чемпионат матчем с участием чемпиона предыдущего сезона.

Права и стриминговые платформы

Это будет первый цикл медиаправ, которым будет заниматься американское агентство Relevent.

Оно намерено привлечь крупные стриминговые платформы, такие как Apple, DAZN или Netflix, для продажи эксклюзивных глобальных прав на трансляцию как минимум одного матча Лиги чемпионов за сезон.

Это может быть реализовано по примеру трансляции матчей НФЛ в день Рождества на Netflix.

Пока неизвестно, будет ли подобный новый формат старта введен в женской Лиге чемпионов.

Кроме того, УЕФА также анонсировал пересмотр правил владения клубами и их допуска к еврокубкам после недавнего резонанса вокруг "Кристал Пэлас".