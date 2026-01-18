Чим зараз займається онук Софії Ротару: музикант вийшов на зв'язок та зробив заяву

Онук легендарної Софії Ротару, співак Анатолій Євдокименко, який виступає під псевдонімом SHMN, вперше за довгий час з’явився в інформаційному просторі та розповів, як змінився його професійний шлях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram музиканта.

Після початку повномасштабного вторгнення Євдокименко виїхав за межі України та, схоже, вирішив зосередитися на творчості й розвитку власного проєкту.

Артист зізнався, що зараз його найбільше цікавить не лише виконання, а й робота "за лаштунками".

За словами SHMN, нині він робить акцент на музичному продюсуванні, яке стало для нього новим напрямом і, водночас, способом по-іншому реалізувати себе у творчості.

Як пояснив Євдокименко, шлях до продюсерства розпочався ще в підлітковому віці - із перших спроб створювати музику та експериментів із програмами для написання треків.

Анатолій Євдокименко (фото: instagram.com/shmn)

Також він пригадав людину, яка стала його першим наставником і допомогла закласти основи майбутніх навичок.

"Мої найперші спогади про музичне продюсування сягають підліткових років. Я пам’ятаю, як натрапив на просте у використанні програмне забезпечення для створення музики, яке розпалило мою цікавість і дало мені базове розуміння того, як створюються треки. Тоді я зустрів свого першого наставника Олексія Лаптєва", - відверто розповів Євдокименко.

Зараз Анатолій продовжує розвивати свій музичний проєкт, регулярно випускає нові композиції та часто подорожує.

Водночас у попередніх інтерв’ю для іноземних медіа він уникав детальних коментарів щодо свого від’їзду з України чи публічної позиції, натомість робив акцент винятково на творчості.

Нагадаємо, у березні 2022 року онук Софії Ротару опинився в центрі скандалу після того, як його затримали через спробу нелегально виїхати з України.

Тоді Анатолій Євдокименко разом із батьком Русланом, сином артистки, намагався перетнути українсько-молдавський кордон через Дністер, використовуючи надувний човен.

Софія Ротару з онуками, сином і невісткою (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

У цій групі були й інші чоловіки призовного віку з українським громадянством. Усіх їх зупинили молдовські прикордонники ще під час спроби незаконного перетину кордону.

За даними слідства, чоловіки заздалегідь домовилися з людьми, які мали “провести” їх через річку.

За таку послугу кожен із них нібито мав заплатити по 2 тисячі доларів. Втім, втеча завершилася затриманням.

Пізніше Анатолію все ж вдалося виїхати з України, і, за інформацією з мережі, у цьому йому могла допомогти родина - зокрема Софія Ротару, яка, як повідомлялося, долучилася до організації його від’їзду.