Чем сейчас занимается внук Софии Ротару: музыкант вышел на связь и сделал заявление

Внук легендарной Софии Ротару, певец Анатолий Евдокименко, выступающий под псевдонимом SHMN, впервые за долгое время появился в информационном пространстве и рассказал, как изменился его профессиональный путь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram музыканта.

После начала полномасштабного вторжения Евдокименко выехал за пределы Украины и, похоже, решил сосредоточиться на творчестве и развитии собственного проекта.

Артист признался, что сейчас его больше всего интересует не только исполнение, но и работа "за кулисами".

По словам SHMN, сейчас он делает акцент на музыкальном продюсировании, которое стало для него новым направлением и одновременно способом по-другому реализовать себя в творчестве.

Как объяснил Евдокименко, путь к продюсерству начался еще в подростковом возрасте - с первых попыток создавать музыку и экспериментов с программами для написания треков.

Анатолий Евдокименко (фото: instagram.com/shmn)

Также он вспомнил человека, который стал его первым наставником и помог заложить основы будущих навыков.

"Мои самые первые воспоминания о музыкальном продюсировании восходят к подростковым годам. Я помню, как наткнулся на простое в использовании программное обеспечение для создания музыки, которое разожгло мое любопытство и дало мне базовое понимание того, как создаются треки. Тогда я встретил своего первого наставника Алексея Лаптева", - откровенно рассказал Евдокименко.

Сейчас Анатолий продолжает развивать свой музыкальный проект, регулярно выпускает новые композиции и часто путешествует.

В то же время в предыдущих интервью для иностранных медиа он избегал подробных комментариев относительно своего отъезда из Украины или публичной позиции, зато делал акцент исключительно на творчестве.

Напомним, в марте 2022 года внук Софии Ротару оказался в центре скандала после того, как его задержали за попытку нелегально выехать из Украины.

Тогда Анатолий Евдокименко вместе с отцом Русланом, сыном артистки, пытался пересечь украинско-молдавскую границу через Днестр, используя надувную лодку.

София Ротару с внуками, сыном и невесткой (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

В этой группе были и другие мужчины призывного возраста с украинским гражданством. Всех их остановили молдавские пограничники еще при попытке незаконного пересечения границы.

По данным следствия, мужчины заранее договорились с людьми, которые должны были "провести" их через реку.

За такую услугу каждый из них якобы должен был заплатить по 2 тысячи долларов. Впрочем, побег завершился задержанием.

Позже Анатолию все же удалось выехать из Украины, и, по информации из сети, в этом ему могла помочь семья - в частности София Ротару, которая, как сообщалось, присоединилась к организации его отъезда.