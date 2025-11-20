ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Чи зіграють Лень і Скапінцев? Баскетбольна збірна назвала склад на стартові матчі відбору ЧС-2027

Четвер 20 листопада 2025 18:46
UA EN RU
Чи зіграють Лень і Скапінцев? Баскетбольна збірна назвала склад на стартові матчі відбору ЧС-2027 Фото: "Синьо-жовті" стартують в основному раунді відбору (ФБУ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з баскетболу оголосила склад на перші поєдинки основного раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.

Хто зіграє в листопаді

В матчах першого вікна першого етапу кваліфікації наша національна команда зіграє 27 листопада в Тбілісі проти Грузії та 30 листопада номінально домашню зустріч – в латвійській Ризі проти Данії.

Тренерський штаб збірної на чолі з латвійським фахівцем Айнарсом Багатскісом викликав на ці матчі 12 гравців.

Склад збірної України:

Захисники:

  • Михайло Бублик ("Київ-Баскет")
  • Єгор Сушкін ("Київ-Баскет")
  • Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)
  • Ілля Тиртишник ("Катарцано", Італія)

Форварди:

  • Олександр Липовий ("Рапід", Румунія)
  • Артем Ковальов ("Байройт", Німеччина)
  • Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія)
  • Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія)
  • Іван Ткаченко (без клубу)

Центрові:

  • Максим Кличко ("Монако", Франція)
  • Артем Пустовий ("Андорра", Іспанія)

Чи зіграють Лень і Скапінцев? Баскетбольна збірна назвала склад на стартові матчі відбору ЧС-2027

Втрати команди

У списку національної команди відсутні імена екс-гравців НБА Олексія Леня та Дмитра Скапінцева, які перебралися в Європу та виступають за мадридський "Реал" та ізраїльський "Хапоель" з Єрусалиму відповідно.

Також не допоможуть збірній Іссуф Санон, Віталій Зотов, Ілля Сидоров та Богдан Близнюк.

Причини відсутності провідних виконавців пояснив тренер збірної.

“На жаль, у нас багато втрат перед цими матчами. Через травму гомілкостопу не зіграє Віталій Зотов, також травму спини отримав Іссуф Санон. Я розмовляв із Іллею Сидоровим – він хотів би приєднатися, але через сімейні обставини не зможе.

Щодо Скапінцева – я зустрічався з ним під час сезону і ми відправили йому виклик на це вікно.

Сподівалися, що зможе зіграти Близнюк, але він буквально нещодавно підписав контракт на Тайвані, і немає сенсу їхати через півсвіту на пару матчів.

Тому тепер ті завдання, які перед нами стоять, ми маємо вирішити тим складом, який у нас є", - пояснив Багатскіс.

Чи зіграють Лень і Скапінцев? Баскетбольна збірна назвала склад на стартові матчі відбору ЧС-2027

Айнарс Багатскіс (фото: ФБУ)

Україна у відборі на ЧС-2027: що відомо

Після успішного виступу в прекваліфікації, "синьо-жовті" потрапили до групи А основного раунду. Їхніми суперниками жереб визначив збірні Іспанії, Грузії та Данії. Матчі відбудуться з листопада 2025 року до липня 2026-го.

Календар матчів збірної України:

  • 27 листопада 2025 року, Грузія – Україна
  • 30 листопада 2025 року, Україна – Данія
  • 27 лютого 2026 року, Україна – Іспанія
  • 2 березня 2026 року, Іспанія – Україна
  • 2 липня 2026 року, Україна – Грузія
  • 5 липня 2026 року, Данія – Україна

Шлях на мундіаль

Три найкращі команди за підсумками першого раунду вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими в квартеті B (Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія).

При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32-х команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.

Раніше ми розповіли, за що Міжнародна федерація баскетболу забанила українця з НБА.

Також читайте, як Святослав Михайлюк повторив особистий рекорд на старті сезону НБА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол Чемпіонат світу Збірна України Алексей Лень
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті