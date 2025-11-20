Чи зіграють Лень і Скапінцев? Баскетбольна збірна назвала склад на стартові матчі відбору ЧС-2027

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу .

Хто зіграє в листопаді

В матчах першого вікна першого етапу кваліфікації наша національна команда зіграє 27 листопада в Тбілісі проти Грузії та 30 листопада номінально домашню зустріч – в латвійській Ризі проти Данії.

Тренерський штаб збірної на чолі з латвійським фахівцем Айнарсом Багатскісом викликав на ці матчі 12 гравців.

Склад збірної України:

Захисники:

Михайло Бублик ("Київ-Баскет")

Єгор Сушкін ("Київ-Баскет")

Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)

Ілля Тиртишник ("Катарцано", Італія)

Форварди:

Олександр Липовий ("Рапід", Румунія)

Артем Ковальов ("Байройт", Німеччина)

Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)

В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія)

Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія)

Іван Ткаченко (без клубу)

Центрові:

Максим Кличко ("Монако", Франція)

Артем Пустовий ("Андорра", Іспанія)

Втрати команди

У списку національної команди відсутні імена екс-гравців НБА Олексія Леня та Дмитра Скапінцева, які перебралися в Європу та виступають за мадридський "Реал" та ізраїльський "Хапоель" з Єрусалиму відповідно.

Також не допоможуть збірній Іссуф Санон, Віталій Зотов, Ілля Сидоров та Богдан Близнюк.

Причини відсутності провідних виконавців пояснив тренер збірної.

“На жаль, у нас багато втрат перед цими матчами. Через травму гомілкостопу не зіграє Віталій Зотов, також травму спини отримав Іссуф Санон. Я розмовляв із Іллею Сидоровим – він хотів би приєднатися, але через сімейні обставини не зможе.

Щодо Скапінцева – я зустрічався з ним під час сезону і ми відправили йому виклик на це вікно.

Сподівалися, що зможе зіграти Близнюк, але він буквально нещодавно підписав контракт на Тайвані, і немає сенсу їхати через півсвіту на пару матчів.

Тому тепер ті завдання, які перед нами стоять, ми маємо вирішити тим складом, який у нас є", - пояснив Багатскіс.

Айнарс Багатскіс (фото: ФБУ)

Україна у відборі на ЧС-2027: що відомо

Після успішного виступу в прекваліфікації, "синьо-жовті" потрапили до групи А основного раунду. Їхніми суперниками жереб визначив збірні Іспанії, Грузії та Данії. Матчі відбудуться з листопада 2025 року до липня 2026-го.

Календар матчів збірної України:

27 листопада 2025 року, Грузія – Україна

30 листопада 2025 року, Україна – Данія

27 лютого 2026 року, Україна – Іспанія

2 березня 2026 року, Іспанія – Україна

2 липня 2026 року, Україна – Грузія

5 липня 2026 року, Данія – Україна

Шлях на мундіаль

Три найкращі команди за підсумками першого раунду вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими в квартеті B (Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія).

При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32-х команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.