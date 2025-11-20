Сыграют ли Лень и Скапинцев? Баскетбольная сборная назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2027

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола .

Кто сыграет в ноябре

В матчах первого окна первого этапа квалификации наша национальная команда сыграет 27 ноября в Тбилиси против Грузии и 30 ноября номинально домашнюю встречу -- в латвийской Риге против Дании.

Тренерский штаб сборной во главе с латвийским специалистом Айнарсом Багатскисом вызвал на эти матчи 12 игроков.

Состав сборной Украины:

Защитники:

Михаил Бублик ("Киев-Баскет")

Егор Сушкин ("Киев-Баскет")

Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)

Илья Тыртышник ("Катарцано", Италия)

Форварды:

Александр Липовый ("Рапид", Румыния)

Артем Ковалев ("Байройт", Германия)

Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)

Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния)

Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия)

Иван Ткаченко (без клуба)

Центровые:

Максим Кличко ("Монако", Франция)

Артем Пустовой ("Андорра", Испания)

Потери команды

В списке национальной команды отсутствуют имена экс-игроков НБА Алексея Леня и Дмитрия Скапинцева, которые перебрались в Европу и выступают за мадридский "Реал" и израильский "Хапоэль" из Иерусалима соответственно.

Также не помогут сборной Иссуф Санон, Виталий Зотов, Илья Сидоров и Богдан Близнюк.

Причины отсутствия ведущих исполнителей объяснил тренер сборной.

"К сожалению, у нас много потерь перед этими матчами. Из-за травмы голеностопа не сыграет Виталий Зотов, также травму спины получил Иссуф Санон. Я разговаривал с Ильей Сидоровым - он хотел бы присоединиться, но по семейным обстоятельствам не сможет.

Что касается Скапинцева - я встречался с ним во время сезона и мы отправили ему вызов на это окно.

Надеялись, что сможет сыграть Близнюк, но он буквально недавно подписал контракт на Тайване, и нет смысла ехать через полмира на пару матчей.

Поэтому теперь те задачи, которые перед нами стоят, мы должны решить тем составом, который у нас есть", - пояснил Багатскис.

Айнарс Багатскис (фото: ФБУ)

Украина в отборе на ЧМ-2027: что известно

После успешного выступления в преквалификации, "сине-желтые" попали в группу А основного раунда. Их соперниками жребий определил сборные Испании, Грузии и Дании. Матчи состоятся с ноября 2025 года по июль 2026-го.

Календарь матчей сборной Украины:

27 ноября 2025 года, Грузия - Украина

30 ноября 2025 года, Украина - Дания

27 февраля 2026 года, Украина - Испания

2 марта 2026 года, Испания - Украина

2 июля 2026 года, Украина - Грузия

5 июля 2026 года, Дания - Украина

Путь на мундиаль

Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния).

При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.