ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сыграют ли Лень и Скапинцев? Баскетбольная сборная назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2027

Четверг 20 ноября 2025 18:46
UA EN RU
Сыграют ли Лень и Скапинцев? Баскетбольная сборная назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2027 Фото: "Сине-желтые" стартуют в основном раунде отбора (ФБУ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по баскетболу объявила состав на первые поединки основного раунда квалификации чемпионата мира-2027.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.

Кто сыграет в ноябре

В матчах первого окна первого этапа квалификации наша национальная команда сыграет 27 ноября в Тбилиси против Грузии и 30 ноября номинально домашнюю встречу -- в латвийской Риге против Дании.

Тренерский штаб сборной во главе с латвийским специалистом Айнарсом Багатскисом вызвал на эти матчи 12 игроков.

Состав сборной Украины:

Защитники:

  • Михаил Бублик ("Киев-Баскет")
  • Егор Сушкин ("Киев-Баскет")
  • Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
  • Илья Тыртышник ("Катарцано", Италия)

Форварды:

  • Александр Липовый ("Рапид", Румыния)
  • Артем Ковалев ("Байройт", Германия)
  • Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния)
  • Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия)
  • Иван Ткаченко (без клуба)

Центровые:

  • Максим Кличко ("Монако", Франция)
  • Артем Пустовой ("Андорра", Испания)

Сыграют ли Лень и Скапинцев? Баскетбольная сборная назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2027

Потери команды

В списке национальной команды отсутствуют имена экс-игроков НБА Алексея Леня и Дмитрия Скапинцева, которые перебрались в Европу и выступают за мадридский "Реал" и израильский "Хапоэль" из Иерусалима соответственно.

Также не помогут сборной Иссуф Санон, Виталий Зотов, Илья Сидоров и Богдан Близнюк.

Причины отсутствия ведущих исполнителей объяснил тренер сборной.

"К сожалению, у нас много потерь перед этими матчами. Из-за травмы голеностопа не сыграет Виталий Зотов, также травму спины получил Иссуф Санон. Я разговаривал с Ильей Сидоровым - он хотел бы присоединиться, но по семейным обстоятельствам не сможет.

Что касается Скапинцева - я встречался с ним во время сезона и мы отправили ему вызов на это окно.

Надеялись, что сможет сыграть Близнюк, но он буквально недавно подписал контракт на Тайване, и нет смысла ехать через полмира на пару матчей.

Поэтому теперь те задачи, которые перед нами стоят, мы должны решить тем составом, который у нас есть", - пояснил Багатскис.

Сыграют ли Лень и Скапинцев? Баскетбольная сборная назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2027

Айнарс Багатскис (фото: ФБУ)

Украина в отборе на ЧМ-2027: что известно

После успешного выступления в преквалификации, "сине-желтые" попали в группу А основного раунда. Их соперниками жребий определил сборные Испании, Грузии и Дании. Матчи состоятся с ноября 2025 года по июль 2026-го.

Календарь матчей сборной Украины:

  • 27 ноября 2025 года, Грузия - Украина
  • 30 ноября 2025 года, Украина - Дания
  • 27 февраля 2026 года, Украина - Испания
  • 2 марта 2026 года, Испания - Украина
  • 2 июля 2026 года, Украина - Грузия
  • 5 июля 2026 года, Дания - Украина

Путь на мундиаль

Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния).

При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.

Ранее мы рассказали, за что Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА.

Также читайте, как Святослав Михайлюк повторил личный рекорд на старте сезона НБА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол Чемпионат мира Сборная Украины Алексей Лень
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте