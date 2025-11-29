ua en ru
Чи заб'є Ванат "Реалу"? Українці у топ-лігах: коли і де дивитися на вихідних

Субота 29 листопада 2025 15:56
UA EN RU
Чи заб'є Ванат "Реалу"? Українці у топ-лігах: коли і де дивитися на вихідних Фото: "Жирона" рішуче настроєна на протистояння з "Реалом" (x.com/GironaFC)
Автор: Андрій Костенко

Українські легіонери на вихідних проведуть чергові поєдинки в європейських топ-лігах.

Повний розклад матчів та трансляцій – підкаже РБК-Україна.

Англія

Дві "українські" команди зіграють свої зустрічі 13-го туру АПЛ у суботу, 29 листопада.

Розпочне програму дня о 17:00 "Брентфорд" Єгора Ярмолюка. "Бджоли" на своїй арені приймуть "Бернлі".

Трохи пізніше, о 19:30, "Евертон" Віталія Миколенка, також вдома зіграє з учасником Ліги чемпіонів – "Ньюкаслом".

У неділю, 30 листопада, черговий поєдинок зіграє "Ноттінгем" Олександра Зінченка. "Лісники" о 16:05 приймуть "Брайтон". Український захисник ще відновлюється після травми і на поле не вийде.

Після 12-ти турів в АПЛ впевнено лідирує лондонський "Арсенал" (29 очок), який на 6 балів випереджає "Челсі" та на 7 – "Манчестер Сіті".

"Евертон" йде 11-м (18 очок), "Брентфорд" – 13-м (16), "Ноттінгем" – 16-м (12).

Іспанія

"Жирона" Владислава Ваната, Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова готується до поєдинку 14-го туру Ла Ліги з лідером – "Реалом" Андрія Луніна. Матч відбудеться в каталонському місті у неділю, 30 листопада. Початок – о 22:00.

Лунін, який вперше в сезоні зіграв за "Реал" у матчі Ліги чемпіонів проти грецького "Олімпіакоса", вірогідно знову залишиться в запасі. Його конкурент – бельгієць Тібо Куртуа оговтався після хвороби і готовий повернутися. Тож Хабі Алонсо скоріш за все зробить вибір на його користь.

У складі "Жирони" очікуємо появи з перших хвилин Ваната та Циганкова. Сподіваємося на результативні дії з їхнього боку.

"Реал" з 32-ма очками лідирує у Ла Лізі, випереджаючи "Барселону" на один пункт. "Жирона" з 11-ма балами – на 18-й сходинці, у зоні прямого вильоту.

Італія

У 13-му турі Серії А "Дженоа" Руслана Маліновського вже о 16:00 суботи, 29 листопада, розпочне домашній матч проти "Верони".

А в неділю, 30 листопада, на вболівальників чекає грандіозне протистояння. О 21:45 у Римі – лідер поточного сезону "Рома" зійдеться з чинним чемпіоном країни "Наполі". На жаль травмований Артем Довбик це протистояння пропустить.

"Рома" зараз на першій сходинці в таблиці Серії А (27 очок). На два бали від неї відстають "Мілан" і "Наполі".

Франція

Ілля Забарний разом з ПСЖ у 14-му турі Ліги 1 зіграють на виїзді з "Монако". Старт поєдинку – о 18:00 за Києвом.

ПСЖ, маючи 30 балів – на вершині турнірної таблиці. На два очка відстають від парижан "Марсель" та "Ланс".

Португалія

"Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова у 12-му турі місцевої першості на виїзді зіграює з "Насьоналом". Матч заплановано на 20:00 у суботу, 29 листопада.

Зараз підопічні Жозе Моурінью йдуть у таблиці на 3-му місці. Маючи 25 очок, вони поступаються "Спортінгу" (28 балів) та "Порту" (31).

Розклад матчів українців в топ-чемпіонатах

Субота, 29 листопада

  • 16:00. Італія, "Дженоа" – "Верона"
  • 17:00. Англія, "Брентфорд" – "Бернлі"
  • 18:00. Франція, "Монако" – ПСЖ
  • 19:30. Англія, "Евертон" – "Ньюкасл"
  • 20:00. Португалія, "Насьонал" – "Бенфіка"

Неділя, 30 листопада

  • 16:05. Англія, "Ноттінгем" – "Брайтон"
  • 21:45. Італія, "Рома" – "Наполі"
  • 22:00. Іспанія, "Жирона" – "Реал"

Де дивитися матчі

Поєдинки англійської Прем'єр-ліги в Україні транслює Setanta Sports – на власних телеканалах та ОТТ-платформі.

Всі інші турніри доступні на медіасервісі Megogo.

