Чи заб'є Ванат "Барселоні"? Українці у топ-лігах: коли і де дивитися на вихідних

Англія

Дві "українські" команди зіграють свої зустрічі 8-го туру АПЛ у суботу, 18 жовтня.

Розпочне програму дня о 14:30 за Києвом поєдинок "Ноттінгема" проти "Челсі". Захисник "лісників" Олександр Зінченко через травму пропустив декілька останніх поєдинків клубу, також не грав за збірну України. Наразі інформації про його повернення немає.

Також у суботу, о 17:00, "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зустрінеться з "Манчестер Сіті".

"Брентфорд" Єгора Ярмолюка свій поєдинок проведе у понеділок, 20 жовтня – на виїзді проти "Вест Хема".

Після 7-ми турів в АПЛ лідирує лондонський "Арсенал" (16 очок), який на один бал випереджає чинного чемпіона – "Ліверпуль".

"Евертон" йде 8-м (11 очок), "Брентфорд" – 16-м (7), "Ноттінгем" – 17-м (5).

Іспанія

"Жирона" готується до каталонського дербі з "Барселоною". Гостьовий поєдинок 9-го туру найбільш українська команда Ла Ліги зіграє у суботу, 18 жовтня, о 17:15.

Готується до зустрічі нападник Владислав Ванат, тренується, хоч і за індивідуальним планом півзахисник Віктор Циганков, повернувся до клубу з ЧС U-20 воротар Владислав Крапивцов. Найбільше шансів з'явитися на полі має Ванат, цілком можлива й поява Циганкова.

"Реал" Андрія Луніна зіграє в неділю, 19 жовтня – у гостях з "Хетафе". Початок – о 22:00.

"Реал" з 21-м очком у активі лідирує у Ла Лізі, випереджаючи "Барселону" на два пункти. "Жирона" з 6-ма балами – на 18-й сходинці, у зоні прямого вильоту.

Італія

У Серії А "Рома" Артема Довбика в центральному поєдинку 7-го туру зійдеться вдома з міланським "Інтером". Принциповий поєдинок стартує у суботу, 18 жовтня, о 21:45.

Наступного дня "Дженоа" Руслана Маліновського – о 16:00 прийме "Парму.

В чемпіонаті Італії зараз двовладдя – "Наполі" та "Рома" мають по 15 очок. "Дженоа" з 2-ма пунктами – передостання, 19-та.

Франція

Ілля Забарний разом з ПСЖ відкриє програму 8-го туру Ліги 1 домашньою зустріччю проти одного з головних переслідувачів – "Страсбура". Вона відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня о 21:45.

ПСЖ, маючи 16 балів – на вершині турнірної таблиці. На одне очко відстають від парижан "Марсель", "Страсбур" та "Ліон".

Розклад матчів українців в топ-чемпіонатах 17-20 жовтня

П'ятниця, 17 жовтня

21:45. Франція, ПСЖ – "Страсбур"

Субота, 18 жовтня

14:30. Англія, "Ноттінгем" – "Челсі"

17:00. Англія, "Манчестер Сіті" – "Евертон"

17:15. Іспанія, "Барселона" – "Жирона"

21:45. Італія, "Рома" – "Інтер"

Неділя, 19 жовтня

16:00. Італія, "Дженоа" – "Парма"

22:00. Іспанія, "Хетафе" – "Реал"

Понеділок, 20 жовтня

22:00. Англія, "Вест Хем" – "Брентфорд"

Де дивитися матчі

Поєдинки англійської Прем'єр-ліги в Україні транслює Setanta Sports – на власних телеканалах та ОТТ-платформі.

Всі інші турніри доступні на медіасервісі Megogo.