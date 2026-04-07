Чи справді у Тіни Кароль складний характер? Зірковий стиліст розповів про роботу зі співачкою

12:44 07.04.2026 Вт
3 хв
Перукар пояснив, чому в такій роботі ціна помилки надто висока
aimg Іванна Пашкевич
Відомий український перукар Михайло Прус поділився деталями своєї роботи з публічними людьми та розповів, якою є співпраця з Тіною Кароль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зіркового стиліста Славі Дьоміну.

Так, Михайло пояснив, що одним із найскладніших аспектів для багатьох могла б стати надзвичайно висока відповідальність.

Він наголосив, що йдеться про артистку, яка багато років залишається однією з найвідоміших на українській сцені.

Також перукар нагадав, що образ Тіни Кароль давно став упізнаваним для її шанувальників - йдеться, зокрема, про локони набік і яскраву червону помаду.

Саме з бажанням оновити звичний стиль співачка й звернулася до нього.

"Це інколи буває дуже складно, бо ти не можеш зробити помилку. Якщо ти зробив помилку - то репутаційно зникаєш. Це, можливо, мінус - ця напружена атмосфера. Але для мене плюс, що ти робиш зачіску такій зірці," - вважає Михайло.

Водночас стиліст прокоментував і поширену думку про те, що з Тіною Кароль буцімто нелегко працювати.

На його переконання, таке враження може скластися у людей, які раніше не мали справи з артистами такого рівня.

"Для мене складність - це про вимогливість. Бо коли зірка такого масштабу, це означає, що вона зробила дуже багато кроків, щоб досягти вершини. Звичайно, вона буде вимогливою до того, який вигляд вона має, і які люди з нею працюють", - сказав стиліст.

Прус додав, що особисто для нього робота з вимогливими та статусними клієнтами є радше перевагою, адже саме в таких умовах потрібно показувати найвищий рівень результату.

Хто такий Михайло Прус

Михайло Прус - український перукар, якому нині 24 роки. У професії він уже понад десять років: ще у 12-річному віці почав навчатися на спеціалізованих курсах, а перший досвід роботи із зірками отримав у 15 років на проєкті "Танці з зірками".

Сьогодні Прус співпрацює з відомими українськими знаменитостями та працює на великих сценах країни.

Серед його клієнток - Тіна Кароль, Леся Нікітюк, Ксенія Мішина, Джамала, Катерина Кухар і Даша Астаф’єва. Окрім цього, він створює власні навчальні курси.

У 2024 році Михайло публічно заявив про свою сексуальну орієнтацію. Тоді він також поділився, що отримав підтримку і прийняття з боку батьків.

