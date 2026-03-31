Чи повернеться Віктор Бронюк до служби в ЗСУ? Артист дав чесну відповідь

На початку повномасштабної війни Віктор Бронюк долучився до територіальної оборони.

Він служив у 171-му батальйоні 120-ї бригади ТрО, де відповідав, зокрема, за логістику та комунікацію.

Пізніше артиста перевели до військового угруповання "Дністер".

Втім, згодом співак залишив службу. За його словами, це рішення було пов’язане з сімейними обставинами: батько виконавця переніс інсульт і отримав першу групу інвалідності.

Тепер артист зізнався, що тема повернення до війська для нього не закрита.

Ба більше, за його словами, буквально нещодавно він знову отримав таку пропозицію від друзів, з якими разом служив.

"Не повірите буквально вчора пропонували друзі з якими я разом служив, доєднатися. Ну поки що працюємо там, де можна, на волонтерському напрямку", - зізнався співак.

Зараз Бронюк зосереджений на волонтерській роботі. Він очолює благодійний фонд "Подільська громада" та, як сам каже, продовжує допомагати там, де це потрібно найбільше.

Також співак дав зрозуміти, що й надалі підтримує зв’язок із побратимами.

За його словами, він регулярно бачиться з військовими, з якими служив раніше, і для нього такі зустрічі мають особливе значення.

"Проблеми ж нікуди не поділися, а навпаки - побільшали. Сьогодні (на концерті- пам'яті Степана Гіги, - Прим. ред), наприклад, будуть присутні побратими, друзі, з якими ми разом служили. Хтось замінив своє запрошення і привели дружину, тещу. Побачилися, поспілкувалися. Дуже приємно", - підсумував артист.