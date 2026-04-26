Чи готовий Тарас Тополя до нових стосунків після розлучення? Співак дав чесну відповідь

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя після розлучення відповів, чи готовий до нових серйозних стосунків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виконавця Наталії Влащенко.
Артист зізнався, що зараз повністю занурений у творчість і не готовий до нових серйозних стосунків.
Водночас він не приховує, що не відкидає інших форматів спілкування.
За словами музиканта, нині для нього найважливішими залишаються не лише музика, а й відповідальність за трьох дітей.
"Ні. Поки досить. Мені достатньо. У мене троє дітей, за яких я відповідальний і я продовжую робити все як батько. Якщо серйозні стосунки, то взагалі ні. Я щиро кажу це. А про якісь інші… То зрозуміло", - поділився співак.
Окремо Тополя розповів про своє ставлення до людських взаємин. Він пояснив, що головною цінністю в дружбі та стосунках для нього залишається довіра.
Артист каже, що здатен вибачати помилки, але лише до певного моменту.
За його словами, саме втрата довіри стає межею, після якої спілкування для нього завершується.
"У мене одна вимога до друзів і стосунків - довіра. Якщо людина робить якісь неприємні для мене речі, але щиро каже: "Так, я зробив/-ла це, тому що…". І я пробачаю перший раз і другий. На третій раз я завершую спілкування", - запевнив артист.
"Це найважливіше для мене. Якщо є довіра, то я можу навіть бути кардинально різних поглядів з людиною, але я це приймаю. Чого не можу прийняти - обман і зрада ідеї або на побутовому рівні, або глобально щось сталося. Без довіри ти нічого не побудуєш", - додав він.
Тополя також розповів, що після всього пережитого не звертався по допомогу до психотерапевта.
Співак визнав, що доволі скептично ставиться до психологів і переконаний: зі своїми внутрішніми станами здатен упоратися самостійно.
Водночас він додав, що розуміє людей, які обирають такий шлях підтримки.
"Ніколи не був у психолога, маю скептичне ставлення. Напевно, скажу егоцентрично, але я всередині настільки самодостатній - мені не треба підказок. Але я розумію багатьох людей, які ходять до них", - підсумував виконавець.