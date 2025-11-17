ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Очередной рекорд украинки: что изменилось в обновленном рейтинге WTA

Понедельник 17 ноября 2025 11:12
UA EN RU
Очередной рекорд украинки: что изменилось в обновленном рейтинге WTA Фото: Вероника Подрез (instagram.com/vero_tennis)
Автор: Андрей Костенко

В понедельник, 17 ноября, Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Топ-10 на паузе

Поскольку ведущие теннисистки уже завершили сезон, топ-10 остался без изменений. Лидером мирового рейтинга по-прежнему является "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. На втором и третьем местах - Ига Свёнтек (Польша) и Коко Гофф (США) соответственно.

Топ-10 мирового рейтинга

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Ига Свёнтек (Польша)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (4). Аманда Анисимова (США)
  5. (5). Елена Рыбакина (Казахстан)
  6. (6). Джессика Пегула (США)
  7. (7). Мэдисон Киз (США)
  8. (8). Жасмин Паолини (Италия)
  9. (9). Мирра Андреева
  10. (10). Екатерина Александрова

Новый рекорд Подрез

Позиции украинских теннисисток в топ-100 также остались неизменными: Элина Свитолина - 13-я, Марта Костюк - 26-я, Даяна Ястремская - 27-я.

Сохранила позицию и Александра Олейникова, которая вторую неделю подряд идет на 109-м месте - это ее самый высокий результат в карьере.

Единственная из украинок, кто сделал шаг вперед в первой двухсотке, - Юлия Стародубцева, которая поднялась на 116-ю строчку.

После длительного периода постепенного спуска Анастасия Соболева сразу поднялась на 7 позиций и теперь занимает 266-е место.

Продолжает улучшать собственные результаты 18-летняя Вероника Подрез. Она поднялась до 303-го места, установив очередной личный рекорд.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

  • 14 (14). Элина Свитолина
  • 26 (26). Марта Костюк
  • 27 (27). Даяна Ястремская
  • 109 (109). Александра Олейникова
  • 116 (117). Юлия Стародубцева
  • 157 (157). Ангелина Калинина
  • 159 (158). Дарья Снигур
  • 266 (273). Анастасия Соболева
  • 303 (312). Вероника Подрез
  • 345 (350). Валерия Страхова

Очередной рекорд украинки: что изменилось в обновленном рейтинге WTA

Ранее мы сообщили, что 45-летняя Винус Уильямс сыграет рекордный сезон в WTA.

Также читайте, как Элина Свитолина получила вторую награду Heart Award за год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
Новости
ПВО, ракеты и самолеты. Зеленский во Франции заключит "историческую сделку", - Reuters
ПВО, ракеты и самолеты. Зеленский во Франции заключит "историческую сделку", - Reuters
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского