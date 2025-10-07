Чергова втрата для збірної: Тимчик не допоможе Україні у відборі ЧС-2025

Травма позбавила збірну гравця

Олександр Тимчик отримав ушкодження під час виступів за "Динамо". Через травму захисник покинув табір національної команди та повернувся до клубу для продовження лікування.

Цього сезону він провів за "Динамо" вісім матчів, результативними діями не відзначався.

Оновлений склад збірної України

Тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою на жовтневі матчі. У збірну увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Маліновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.

Склад команди:

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Полісся")

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі - "Шахтар"), Олександр Сваток ("Остін", США), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)

Півзахисники: Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин (усі - "Динамо"), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва - "Шахтар"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (усі - "Полісся")

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Довбик ("Рома", Італія)

Розклад жовтневих матчів збірної України

Збірна проведе матч проти Ісландії 10 жовтня о 21:45. Друга гра відбудеться 13 жовтня о 21:45 проти Азербайджану у Кракові.

Наступні поєдинки заплановані на 13 листопада проти Франції та 16 листопада проти Ісландії у Варшаві.