Чемпіонські битви біля пірамід: оприлюднено повний андеркард супербою Усик – Верховен

16:46 03.04.2026 Пт
2 хв
Організатори грандіозного вечора боксу Glory in Giza представили список усіх поєдинків шоу: на вболівальників чекають одразу три чемпіонські битви
aimg Андрій Костенко
Олександр Усик (фото: Getty Images)

Масштабне шоу в Гізі, головною подією якого стане протистояння українського чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика та "короля кікбоксингу" Ріко Верховена з Нідерландів за пояс WBC, отримало зірковий склад учасників. Програма вечора включає захисти титулів за версіями WBO та WBA, а також бої молодих олімпійських зірок.

Головні поєдинки вечора

Центральною подією андеркарду стане бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у суперсередній вазі. Непереможений британський проспект Гамза Шираз зустрінеться з досвідченим Алемом Бегічем (Німеччина). Для Шираза цей поєдинок є вирішальним кроком до зустрічі з лідерами дивізіону.

Не менш інтригуючим буде протистояння за пояс чемпіона світу WBA Regular у напівсередній вазі. Джек Каттералл (Велика Британія) вийде в ринг проти олімпійського призера Шахрама Гіясова (Узбекистан). Обидва боксери входять до еліти своєї вагової категорії, тож переможець отримає шанс на об'єднавчий бій.

Важка вага та жіночий бокс

У королівському дивізіоні зійдуться потужний кубинець Френк Санчес та перспективний американець Річард Торрез-молодший, які проведуть претендентський бій за версією IBF. Торрез, який є срібним призером Олімпіади в Токіо, вперше пройде перевірку суперником такого високого рівня.

Також заплановано великий жіночий бій за пояси чемпіонки світу за версіями WBO та журналу The Ring. Японська зірка Мізукі Хірута захищатиме свої титули у поєдинку проти єгиптянки з Австралії Маї Соліман, яка матиме шалену підтримку трибун.

Повний список пар андеркарду:

  • Гамза Шираз (Велика Британія) – Алем Бегіч (Німеччина)
  • Джек Каттералл (Велика Британія) – Шахрам Гіясов (Узбекистан)
  • Френк Санчес (Куба) – Річард Торрез-молодший (США)
  • Мізукі Хірута (Японія) – Маї Соліман (Австралія)
  • Басем Мамдух (Єгипет) – Джамар Теллі (США)
  • Махмуд Мобарк (Єгипет) – Майкл Калвалья (Кенія)
  • Омар Хікал (Єгипет) – Алі Ссерункума (Уганда)

Хто транслюватиме шоу

Вечір боксу пройде 25 травня у Гізі за підтримки WBC та платформи Олександра Усика Ready to Fight. Трансляція відбудеться ексклюзивно на стрімінговому сервісі DAZN.

Раніше Усик склав рейтинг, хто бив його найсильніше.

