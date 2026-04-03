Чемпіонські битви біля пірамід: оприлюднено повний андеркард супербою Усик – Верховен

Головні поєдинки вечора

Центральною подією андеркарду стане бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у суперсередній вазі. Непереможений британський проспект Гамза Шираз зустрінеться з досвідченим Алемом Бегічем (Німеччина). Для Шираза цей поєдинок є вирішальним кроком до зустрічі з лідерами дивізіону.

Не менш інтригуючим буде протистояння за пояс чемпіона світу WBA Regular у напівсередній вазі. Джек Каттералл (Велика Британія) вийде в ринг проти олімпійського призера Шахрама Гіясова (Узбекистан). Обидва боксери входять до еліти своєї вагової категорії, тож переможець отримає шанс на об'єднавчий бій.

Важка вага та жіночий бокс

У королівському дивізіоні зійдуться потужний кубинець Френк Санчес та перспективний американець Річард Торрез-молодший, які проведуть претендентський бій за версією IBF. Торрез, який є срібним призером Олімпіади в Токіо, вперше пройде перевірку суперником такого високого рівня.

Також заплановано великий жіночий бій за пояси чемпіонки світу за версіями WBO та журналу The Ring. Японська зірка Мізукі Хірута захищатиме свої титули у поєдинку проти єгиптянки з Австралії Маї Соліман, яка матиме шалену підтримку трибун.

Повний список пар андеркарду:

Гамза Шираз (Велика Британія) – Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Каттералл (Велика Британія) – Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) – Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) – Маї Соліман (Австралія)

Басем Мамдух (Єгипет) – Джамар Теллі (США)

Махмуд Мобарк (Єгипет) – Майкл Калвалья (Кенія)

Омар Хікал (Єгипет) – Алі Ссерункума (Уганда)

Хто транслюватиме шоу

Вечір боксу пройде 25 травня у Гізі за підтримки WBC та платформи Олександра Усика Ready to Fight. Трансляція відбудеться ексклюзивно на стрімінговому сервісі DAZN.