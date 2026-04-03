Чемпіонські битви біля пірамід: оприлюднено повний андеркард супербою Усик – Верховен

Масштабне шоу в Гізі, головною подією якого стане протистояння українського чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика та "короля кікбоксингу" Ріко Верховена з Нідерландів за пояс WBC, отримало зірковий склад учасників. Програма вечора включає захисти титулів за версіями WBO та WBA, а також бої молодих олімпійських зірок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний анонс платформи DAZN.
Центральною подією андеркарду стане бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у суперсередній вазі. Непереможений британський проспект Гамза Шираз зустрінеться з досвідченим Алемом Бегічем (Німеччина). Для Шираза цей поєдинок є вирішальним кроком до зустрічі з лідерами дивізіону.
Не менш інтригуючим буде протистояння за пояс чемпіона світу WBA Regular у напівсередній вазі. Джек Каттералл (Велика Британія) вийде в ринг проти олімпійського призера Шахрама Гіясова (Узбекистан). Обидва боксери входять до еліти своєї вагової категорії, тож переможець отримає шанс на об'єднавчий бій.
У королівському дивізіоні зійдуться потужний кубинець Френк Санчес та перспективний американець Річард Торрез-молодший, які проведуть претендентський бій за версією IBF. Торрез, який є срібним призером Олімпіади в Токіо, вперше пройде перевірку суперником такого високого рівня.
Також заплановано великий жіночий бій за пояси чемпіонки світу за версіями WBO та журналу The Ring. Японська зірка Мізукі Хірута захищатиме свої титули у поєдинку проти єгиптянки з Австралії Маї Соліман, яка матиме шалену підтримку трибун.
Повний список пар андеркарду:
Вечір боксу пройде 25 травня у Гізі за підтримки WBC та платформи Олександра Усика Ready to Fight. Трансляція відбудеться ексклюзивно на стрімінговому сервісі DAZN.
