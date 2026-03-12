Не чекаючи плей-офф: Швеція ухвалила радикальне рішення щодо тренера перед битвою з Україною за ЧС-2026

Новий контракт Поттера

Попри те, що Поттер очолив команду лише у жовтні минулого року, шведські функціонери вирішили не чекати результатів плей-офф. Нова угода фахівця розрахована до завершення ЧС-2030 включно.

За словами генерального секретаря федерації Нікласа Карлнена, таке рішення покликане забезпечити команді стабільність та "робочий спокій" перед найважливішими стартами.

Сам Поттер, який зробив собі ім'я у Швеції завдяки успіхам з "Естерсундом", назвав продовження контракту "фантастичною можливістю".

За два тижні до України

Характерно, що офіційне оголошення відбулося рівно за два тижні до доленосного матчу проти збірної України. Вже 26 березня шведи зіграють з підопічними Сергія Реброва у межах плей-офф відбору на Мундіаль-2026.

Цей крок – чіткий сигнал від шведської федерації, що Поттер збереже свою посаду незалежно від того, чи пройде команда Україну та потенційного переможця пари Польща – Албанія.

Спортивний директор збірної Кім Чельстрем підкреслив, що професіоналізм Поттера вже встиг справити сильне враження на керівництво Шведського футбольного союзу. Тому подовження співпраці – крок абсолютно логічний.

Хто такий Грем Поттер

50-річний колишній англійський футболіст, нині – тренер. Народився в місті Соліхалл (графство Вест-Мідлендс, Англія).

Під час 13-річної ігрової кар'єри Поттер виступав на позиції захисника за низку клубів у нижчих дивізіонах англійського футболу, де загалом провів понад 300 матчів. У Прем'єр-лізі відмітився у сезоні-1996/96 у складі "Саутгемптона" (8 ігор). У 1996 році він також зіграв один матч за молодіжну збірну Англії.

Після завершення кар'єри футболіста став тренером. Широке визнання здобув у Швеції, очоливши у 2011 році клуб "Естерсунд". За сім років роботи він вивів команду з нижчих ліг до єврокубків і виграв Кубок Швеції сезону-2016/17. У 2017 році його визнали тренером року у Швеції.

Після успіху в Скандинавії Поттер працював у британських клубах – "Суонсі", "Брайтоні", "Челсі" та "Вест Хемі".

У 2025 році очолив збірну Швеції.