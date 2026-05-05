Чекали 20 років: "Арсенал" вийшов у фінал ЛЧ, але героєм став не автор голу

Лондонський "Арсенал" здобув путівку до фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. У напруженому протистоянні вдома "каноніри" мінімально здолали мадридський "Атлетико", забезпечивши собі місце у вирішальній грі турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Команда Мікеля Артети зуміла вдруге в історії клубу пробитися до фіналу найпрестижнішого єврокубка.
Востаннє лондонці боролися за трофей ще у 2006 році, коли у драматичному матчі поступилися "Барселоні".
Цього разу шлях до фіналу проліг через складне двоматчеве протистояння з підопічними Дієго Сімеоне, яке завершилося із загальним рахунком 2:1 на користь англійців.
Долю зустрічі на "Емірейтс" 5 травня вирішив єдиний епізод наприкінці першого тайму.
На 44-й хвилині Віктор Дьокереш організував атаку правим флангом і виконав навіс на Леандро Троссара.
Хоча Ян Облак впорався з першим ударом бельгійця, Букайо Сака виявився найспритнішим на добиванні, відправивши м'яч у сітку.
У другій половині гри мадридці намагалися перехопити ініціативу.
Найкращий шанс змарнував Джуліано Сімеоне, який не зміг поцілити у порожні ворота.
"Арсенал" також мав нагоду зняти всі питання про переможця, проте Дьокереш з вигідної позиції пробив вище поперечини.
Попри тиск гостей, лондонці втримали переможний результат.
Статистичний портал SofaScore визнав найкращим гравцем матчу півзахисника господарів Деклана Райса.
Суперник лондонців визначиться вже у середу, 6 травня.
У другому півфіналі зійдуться ПСЖ та "Баварія" (перша гра завершилася з рахунком 5:4 на користь парижан).
Вирішальний поєдинок за титул чемпіона Європи відбудеться 30 травня у Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена".
