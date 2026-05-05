Чекали 20 років: "Арсенал" вийшов у фінал ЛЧ, але героєм став не автор голу

Тріумфальне повернення через 20 років

Команда Мікеля Артети зуміла вдруге в історії клубу пробитися до фіналу найпрестижнішого єврокубка.

Востаннє лондонці боролися за трофей ще у 2006 році, коли у драматичному матчі поступилися "Барселоні".

Цього разу шлях до фіналу проліг через складне двоматчеве протистояння з підопічними Дієго Сімеоне, яке завершилося із загальним рахунком 2:1 на користь англійців.

Розв'язка перед перервою

Долю зустрічі на "Емірейтс" 5 травня вирішив єдиний епізод наприкінці першого тайму.

На 44-й хвилині Віктор Дьокереш організував атаку правим флангом і виконав навіс на Леандро Троссара.

Хоча Ян Облак впорався з першим ударом бельгійця, Букайо Сака виявився найспритнішим на добиванні, відправивши м'яч у сітку.

У другій половині гри мадридці намагалися перехопити ініціативу.

Найкращий шанс змарнував Джуліано Сімеоне, який не зміг поцілити у порожні ворота.

"Арсенал" також мав нагоду зняти всі питання про переможця, проте Дьокереш з вигідної позиції пробив вище поперечини.

Попри тиск гостей, лондонці втримали переможний результат.

Статистичний портал SofaScore визнав найкращим гравцем матчу півзахисника господарів Деклана Райса.

Коли фінал та хто суперник

Суперник лондонців визначиться вже у середу, 6 травня.

У другому півфіналі зійдуться ПСЖ та "Баварія" (перша гра завершилася з рахунком 5:4 на користь парижан).

Вирішальний поєдинок за титул чемпіона Європи відбудеться 30 травня у Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена".