Ждали 20 лет: "Арсенал" вышел в финал ЛЧ, но героем стал не автор гола

Лондонский "Арсенал" получил путевку в финал Лиги чемпионов 2025/26. В напряженном противостоянии дома "канониры" минимально одолели мадридский "Атлетико", обеспечив себе место в решающей игре турнира.
Об этом сообщає РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Команда Микеля Артеты сумела второй раз в истории клуба пробиться в финал самого престижного еврокубка.
Последний раз лондонцы боролись за трофей еще в 2006 году, когда в драматическом матче уступили "Барселоне".
На этот раз путь к финалу пролег через сложное двухматчевое противостояние с подопечными Диего Симеоне, которое завершилось с общим счетом 2:1 в пользу англичан.
Судьбу встречи на "Эмирейтс" 5 мая решил единственный эпизод в конце первого тайма.
На 44-й минуте Виктор Дьокереш организовал атаку правым флангом и выполнил навес на Леандро Троссара.
Хотя Ян Облак справился с первым ударом бельгийца, Букайо Сака оказался самым ловким на добивании, отправив мяч в сетку.
Во второй половине игры мадридцы пытались перехватить инициативу.
Лучший шанс упустил Джулиано Симеоне, который не смог попасть в пустые ворота.
"Арсенал" также имел возможность снять все вопросы о победителе, однако Дьокереш из выгодной позиции пробил выше перекладины.
Несмотря на давление гостей, лондонцы удержали победный результат.
Статистический портал SofaScore признал лучшим игроком матча полузащитника хозяев Деклана Райса.
Соперник лондонцев определится уже в среду, 6 мая.
Во втором полуфинале сойдутся ПСЖ и "Бавария" (первая игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан).
Решающий поединок за титул чемпиона Европы состоится 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".
