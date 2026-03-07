"Було дуже важко". Олена Тополя назвала найскладніший момент розлучення

Що сказала Тополя про найважчий момент розлучення

Артистка чесно зізналася, що спочатку було важко зберегти внутрішній спокій. Лише нещодавно вона почала знову розквітати.

"Це було дуже важко, бо розлучення - надзвичайно стресовий етап. Спокій прийшов не одразу, а тільки зараз, коли я почала ще більше опиратися на себе", - розповіла Олена.

За словами зірки, найважче починається до розлучення та у перші тижні.

"Коли ти фізично відчуваєш, ніби в тебе відірвали частину тіла", - зазначила вона.

З плином часу артистка все-таки відчула полегшення.

"Визволення прийшло в момент, коли я зрозуміла, що можу дихати. Що можу бути сумною, злою, розгубленою - і це нормально", - поділилася вона.

Олена та Тарас Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)​​​​​​​

Як ставиться до кохання зараз

Олена не приховує, що розлучення після 12 років спільного життя змінило її ставлення до стосунків. Тепер вона не вірить в "одну велику любов на все життя".

"Я вірю в любов, яка може бути дуже справжньою - і все одно завершитися. Вірю, що кохання - це не тільки почуття, а й щоденне рішення. І що іноді найчесніше рішення - відпустити", - прокоментувала вона.

Олена Тополя про кохання (фото: instagram.com/alyoshasinger)​​​​​​​

Що відомо про розлучення Тараса та Олени

Пара оголосила про розрив ще 1 грудня 2025 року, назвавши це спільним рішенням. Вони продовжують підтримувати зв'язок виключно в темі виховання дітей.

Як стало відомо з реєстру судових рішень, позод про розірвання шлюбу подав музикант. З матеріалів справи стало ясно, що вони не проживали як пара протягом останнього року, мали окремі бюджети та різні погляди на сімейне життя.

Після розлучення Олена стала жертвою шахрайської схеми, в межах якої з неї вимагали гроші за нерозповсюдження особистого відео.

Пізніше поліція затримала 23-річного підозрюваного у справі, а сама Олена розкрила деталі стосунків з молодим бойфрендом.