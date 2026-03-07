"Було дуже важко". Олена Тополя назвала найскладніший момент розлучення

Олена Тополя розкрила нові подробиці розлучення з батьком своїх трьох дітей Тарасом Тополею. Співачка зізналася, які випробування пережила у надзвичайно стресовий період.
Як повідомляє РБК-Україна, про це зірка розповіла в інтерв'ю Viva!
Артистка чесно зізналася, що спочатку було важко зберегти внутрішній спокій. Лише нещодавно вона почала знову розквітати.
"Це було дуже важко, бо розлучення - надзвичайно стресовий етап. Спокій прийшов не одразу, а тільки зараз, коли я почала ще більше опиратися на себе", - розповіла Олена.
За словами зірки, найважче починається до розлучення та у перші тижні.
"Коли ти фізично відчуваєш, ніби в тебе відірвали частину тіла", - зазначила вона.
З плином часу артистка все-таки відчула полегшення.
"Визволення прийшло в момент, коли я зрозуміла, що можу дихати. Що можу бути сумною, злою, розгубленою - і це нормально", - поділилася вона.
Олена не приховує, що розлучення після 12 років спільного життя змінило її ставлення до стосунків. Тепер вона не вірить в "одну велику любов на все життя".
"Я вірю в любов, яка може бути дуже справжньою - і все одно завершитися. Вірю, що кохання - це не тільки почуття, а й щоденне рішення. І що іноді найчесніше рішення - відпустити", - прокоментувала вона.
Пара оголосила про розрив ще 1 грудня 2025 року, назвавши це спільним рішенням. Вони продовжують підтримувати зв'язок виключно в темі виховання дітей.
Як стало відомо з реєстру судових рішень, позод про розірвання шлюбу подав музикант. З матеріалів справи стало ясно, що вони не проживали як пара протягом останнього року, мали окремі бюджети та різні погляди на сімейне життя.
Після розлучення Олена стала жертвою шахрайської схеми, в межах якої з неї вимагали гроші за нерозповсюдження особистого відео.
Пізніше поліція затримала 23-річного підозрюваного у справі, а сама Олена розкрила деталі стосунків з молодим бойфрендом.
Ще більше цікавого:
Хто стоїть за "зливом" приватного відео Тополі
На які ознаки маніпулятора радить звертати увагу Олена Тополя.