UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Було дуже важко". Олена Тополя назвала найскладніший момент розлучення

00:27 07.03.2026 Сб
2 хв
Співачка вперше розповіла, через що пройшла під час розриву з солістом гурту "Антитіла"
aimg Сюзанна Аль Маріді
Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Олена Тополя розкрила нові подробиці розлучення з батьком своїх трьох дітей Тарасом Тополею. Співачка зізналася, які випробування пережила у надзвичайно стресовий період.

Як повідомляє РБК-Україна, про це зірка розповіла в інтерв'ю Viva!

Більше цікавого: Що Олена Тополя казала про чоловіка мрії

Що сказала Тополя про найважчий момент розлучення

Артистка чесно зізналася, що спочатку було важко зберегти внутрішній спокій. Лише нещодавно вона почала знову розквітати.

"Це було дуже важко, бо розлучення - надзвичайно стресовий етап. Спокій прийшов не одразу, а тільки зараз, коли я почала ще більше опиратися на себе", - розповіла Олена.

За словами зірки, найважче починається до розлучення та у перші тижні.

"Коли ти фізично відчуваєш, ніби в тебе відірвали частину тіла", - зазначила вона.

З плином часу артистка все-таки відчула полегшення.

"Визволення прийшло в момент, коли я зрозуміла, що можу дихати. Що можу бути сумною, злою, розгубленою - і це нормально", - поділилася вона.

Олена та Тарас Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)​​​​​​​

Як ставиться до кохання зараз

Олена не приховує, що розлучення після 12 років спільного життя змінило її ставлення до стосунків. Тепер вона не вірить в "одну велику любов на все життя".

"Я вірю в любов, яка може бути дуже справжньою - і все одно завершитися. Вірю, що кохання - це не тільки почуття, а й щоденне рішення. І що іноді найчесніше рішення - відпустити", - прокоментувала вона.

Олена Тополя про кохання (фото: instagram.com/alyoshasinger)​​​​​​​

Що відомо про розлучення Тараса та Олени

Пара оголосила про розрив ще 1 грудня 2025 року, назвавши це спільним рішенням. Вони продовжують підтримувати зв'язок виключно в темі виховання дітей.

Як стало відомо з реєстру судових рішень, позод про розірвання шлюбу подав музикант. З матеріалів справи стало ясно, що вони не проживали як пара протягом останнього року, мали окремі бюджети та різні погляди на сімейне життя.

Після розлучення Олена стала жертвою шахрайської схеми, в межах якої з неї вимагали гроші за нерозповсюдження особистого відео.

Пізніше поліція затримала 23-річного підозрюваного у справі, а сама Олена розкрила деталі стосунків з молодим бойфрендом.

Ще більше цікавого:

Хто стоїть за "зливом" приватного відео Тополі

На які ознаки маніпулятора радить звертати увагу Олена Тополя.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Тарас ТополяAlyoshaНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу