RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Было очень тяжело". Елена Тополя назвала самый трудный момент развода

00:27 07.03.2026 Сб
2 мин
Певица впервые рассказала, через что прошла во время разрыва с солистом группы "Антитіла"
aimg Сюзанна Аль Мариди
Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Елена Тополя раскрыла новые подробности развода с отцом своих троих детей Тарасом Тополей. Певица призналась, какие испытания пережила в чрезвычайно стрессовый период.

Как сообщает РБК-Украина, об этом звезда рассказала в интервью Viva!

Больше интересного: Что Елена Тополя говорила о мужчине мечты

Что сказала Тополя о самом тяжелом моменте развода

Артистка честно призналась, что сначала было трудно сохранить внутреннее спокойствие. Лишь недавно она начала снова расцветать.

"Это было очень трудно, потому что развод - чрезвычайно стрессовый этап. Спокойствие пришло не сразу, а только сейчас, когда я начала еще больше опираться на себя", - рассказала Елена.

По словам звезды, самое тяжелое начинается до развода и в первые недели.

"Когда ты физически чувствуешь, будто у тебя оторвали часть тела", - отметила она.

С течением времени артистка все-таки почувствовала облегчение.

"Освобождение пришло в момент, когда я поняла, что могу дышать. Что могу быть грустной, злой, растерянной - и это нормально", - поделилась она.

Елена и Тарас Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Как относится к любви сейчас

Алена не скрывает, что развод после 12 лет совместной жизни изменил ее отношение к отношениям. Теперь она не верит в "одну большую любовь на всю жизнь".

"Я верю в любовь, которая может быть очень настоящей - и все равно завершиться. Верю, что любовь - это не только чувство, но и ежедневное решение. И что иногда самое честное решение - отпустить", - прокомментировала она.

Елена Тополя о любви (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Что известно о разводе Тараса и Елены

Пара объявила о разрыве еще 1 декабря 2025 года, назвав это совместным решением. Они продолжают поддерживать связь исключительно в теме воспитания детей.

Как стало известно из реестра судебных решений, позод о расторжении брака подал музыкант. Из материалов дела стало ясно, что они не проживали как пара в течение последнего года, имели отдельные бюджеты и разные взгляды на семейную жизнь.

После развода Елена стала жертвой мошеннической схемы, в рамках которой с нее требовали деньги за нераспространение личного видео.

Позже полиция задержала 23-летнего подозреваемого по делу, а сама Елена раскрыла детали отношений с молодым бойфрендом.

Еще больше интересного:

Кто стоит за "сливом" частного видео Тополи

На какие признаки манипулятора советует обращать внимание Елена Тополя.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Тарас ТополяAlyoshaНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса