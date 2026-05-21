Була за крок від фіаско: українська тенісистка влаштувала гучний камбек

Божевільний ривок та характер Калініної

Поєдинок проти п'ятої сіяної турніру Анни Бондар став для тенісисток уже четвертою очною зустріччю в офіційних матчах.

Українка вийшла на корт у статусі фаворитки, і чвертьфінальне протистояння повністю підтвердило цей клас, хоча й змусило вболівальників понервувати.

Матч тривав 1 годину та 57 хвилин і завершився перемогою Калініної у двох сетах. Перебіг подій на корті розвивався за драматичним сценарієм:

Перший сет: Ангеліна впевнено диктувала свої умови та закрила партію з рахунком 6:4.

Другий сет: Початок партії став шоком - українка поступалася з рахунком 1:4. Проте Калініна продемонструвала залізний характер, зробила неймовірний ривок і вирвала перемогу в сеті - 7:5.

Завдяки цьому успіху рахунок в особистих протистояннях між тенісистками став 3:1 на користь українки.

Історичний прорив після тривалої кризи

Для Ангеліни Калініної цей успіх став по-справжньому знаковим. Вихід до цієї стадії означає перший півфінал на основних турнірах WTA за останні 16 місяців.

Востаннє українська спортсменка грала на такому високому рівні ще у січні минулого року на престижних змаганнях WTA 500 у Брісбені.

Загалом для Ангеліни це вже сьомий півфінал у професійній кар'єрі та п'ятий на її улюбленому ґрунтовому покритті.

Тепер на кону стоятиме путівка до великого фіналу. У півфіналі турніру в Рабаті Калініна схрестить ракетки з іншою представницею Угорщини - сьомою сіяною змагань Панною Удварді.