"Будуть перлини і відкриття". Джамала розсекретила нові подробиці Нацвідбору

Що сказала Джамала про Нацвідбір

Раніше артистка емоційно відреагувала на пісні, які їй надсилали учасники. За її словами, цьогоріч українські виконавці надіслали рекордну кількість заявок.

"Було дуже багато заявок. Спочатку я була в розпачі, бо отримала демки… Це були кружечки відчаю", - прокоментувала вона.

Вона зазначила, що деякі учасники порушували правила конкурсу, надсилаючи короткі сториз замість повноцінних пісень.

"Відкриваємо правила і бачимо - пісня 3 хвилини, авторська тощо. А мені присилають 30-40 секунд, і я не знаю, що з цим робити. Далі пішло. Це був такий чарівний пендель, який дійсно задав новий тон", - поділилася Джамала.

Зрештою наступні подані заявки справили на неї позитивне враження. Вона підтвердила, що список учасників Нацвідбору вже сформований.

"Для мене було важливо вибрати цей лонглист. І дуже скоро ви про нього дізнаєтеся", - повідомила артистка.

Джамала розкрила деталі Нацвідбору (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Що відомо про список учасників Нацвідбору

Не розкриваючи імен, Джамала натякнула на високий рівень цьогорічних конкурсантів.

"Ми з оргкомітетом працювали над тим, щоб лонглист виглядав достойно. Я дуже рада, що мені випала нагода зібрати справжніх співаків", - заінтригувала вона.

Музична продюсерка Нацвідбору дала зрозуміти, що пріоритет надавався артистам, які гарно володіють голосом.

"Дуже часто "Євробачення" обирало такі форми - десь провокація, епатажність чи ще щось. І в цьому всьому забувалися музика і голос. Я на цьому акцентувала постійно", - розповіла вона.

За словами артистки, тепер ситуація змінилася. Нарешті були обрані виконавці, які дійсно чудово співають наживо.

"Там будуть перлини, відкриття. Класні хлопці та дівчата, яких ви не чули. От через це обов'язково дивіться національний відбір, голосуйте, коли він буде, і знайте, що ви берете участь у відборі", - підкреслила вона.