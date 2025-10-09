"Буде зовсім інша збірна". Ребров розповів про чергову втрату України та настрій перед Ісландією

Бажання реабілітуватись

Ребров зазначив, що після нічиєї з Азербайджаном команда має додаткову мотивацію довести свій рівень у матчі з Ісландією.

"Ісландія грає у силовий футбол, вони добре захищаються, але з новим тренером більше контролюють м'яч. Ми повинні бути до цього готові. З нашого боку дуже важливо показати агресивнішу гру, ніж проти Азербайджану, продемонструвати, що ми хочемо виграти.

Я впевнений у хлопцях. Ми розмовляли, і я бачу, що вони хочуть реабілітуватися. Сподіваюся, завтра всі побачать зовсім іншу збірну України", - сказав наставник.

Кадрові проблеми та готовність команди

Ребров підтвердив, що у збірної є певні кадрові втрати. З останніх - не зіграє півзахисник Єгор Ярмолюк.

"На жаль, Єгор завтра не може грати, але він відновлюється. Ми спілкувалися з лікарями – післязавтра він уже працюватиме з основною групою. Сподіваємося, що він буде готовий до наступного матчу. Але ми викликали достатньо футболістів, які можуть замінити травмованих. Ті, хто зараз у нашому розпорядженні, повинні вирішити завдання завтра”, - наголосив тренер.

Тренера запитали і про кадрову конкуренцію на правому фланзі оборони.

"У нас є вибір, і я цим задоволений. На цю гру ми викликали Караваєва. Минулого разу були - Михайліченко і Дубінчак. Це прерогатива тренера – кого викликати. Головне, щоб гравці показували рівень у своїх клубах", - зазначив Ребров.

Віталій Миколенко (фото: УАФ)

Миколенко: "Ми звикли до тиску"

Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко наголосив, що команда готова до психологічного навантаження і розуміє важливість майбутнього матчу.

"Коли ти граєш за збірну своєї країни, завжди є тиск – незалежно від того, офіційна це гра чи товариська. Ми вже звикли до цього", - сказав він.

Футболіст також поділився думкою про майбутнього суперника.

"Ми аналізували їхні останні матчі. Вони дуже добре грають на стандартних положеннях – і в атаці, і в обороні. Стали більше контролювати м'яч, ніж у попередньому поєдинку з нами у Вроцлаві. Але ми готові до будь-якого сценарію", - підсумував оборонець.

Деталі матчу

Поєдинок 3-го туру кваліфікації ЧС-2026 у європейській групі D пройде в п'ятницю, 10 жовтня, на стадіоні "Лаугардалсвеллур" у Рейк'явіку. Початок – о 21:45 за київським часом. Гру розсудить 35-річний арбітр Свен Яблонські з Німеччини.

Ісландія, яка у попередніх матчах розгромила Азербаджан (5:0) і поступилася Франції (1:2), з 3-ма очками посідає 2-гу сходинку в таблиці.

Україна – після поразки від Франції (0:2) та нічиєї з Азербайджаном (1:1) має 1 заліковий пункт. Вона наразі 3-тя, випереджаючи азербайджанців за різницею м'ячів.