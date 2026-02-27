UA

Буде нелегко: "Шахтар" отримав суперників у плей-офф Ліги конференцій

"Шахтар" повертається до виступів у Європі (фото: ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Єдиний представник України в єврокубках – донецький "Шахтар" отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій. А також дізнався подальший шлях у турнірі, якщо здолає першого опонента.

Перший суперник "гірників"

В 1/8 фіналу підопічні Арди Турана перетнуться з польським "Лехом". Перший матч український клуб зіграє 12 березня на виїзді. А за тиждень (19 березня) проведе повторний, номінально домашній поєдинок, який також відбудеться у Польщі.

Зазначимо, що в онсновному раунді турніру "гірники" програли лише один матч, і саме представнику Польщі - варшавській "Легії" (1:2).

Нагадаємо, що володарі Кубка України за підсумками етапу ліги посіли в загальній таблиці шосте місце та напряму вийшли до 1/8 фіналу. "Лех" фінішував 11-м, тому грав у стиках. Там поляки пройшли фінський "КуПС" (2:0, 1:0).

У випадку проходу в чвертьфінал суперником команди Турана стане переможець пари "Спарта" (Чехія) – "АЗ Алкмар" (Нідерланди).

Усі пари 1/8 фіналу

  • "Лех" – "Шахтар"
  • "Самсунспор" – "Райо Вальєкано"
  • "АЗ Алкмар" – "Спарта" Прага
  • "Цельє" – АЕК Афіни
  • "Крістал Пелес" – АЕК Ларнака
  • "Сігма" – "Майнц"
  • "Фіорентина" – "Ракув"
  • "Рієка" – "Страсбур"

Шлях до Лейпцига

Далі суперники гратимуть у раундах на вибування, поки дві найкращі команди не зійдуться у фіналі.

Дати матчів плей-офф ЛК:

1/8 фіналу: 12 та 19 березня

1/4 фіналу: 9 та 16 квітня

1/2 фіналу: 30 квітня та 7 травня

Фінал пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

