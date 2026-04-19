Божевільний трилер у Кубку Іспанії: голкіпер-резервіст приніс "Реал Сосьєдаду" історичний трофей (відео)

10:54 19.04.2026 Нд
2 хв
Головним героєм вечора став голкіпер басків, який не провів жодної хвилини в чемпіонаті, але витягнув "золоту" серію пенальті.
aimg Андрій Костенко
"Реал Сосьєдад" із трофеєм (фото: x.com/RealSociedad)

"Реал Сосьєдад" із Сан-Себастьяна став володарем Кубка Іспанії сезону-2025/26. У драматичному фінальному поєдинку в Севільї баски в серії післяматчевих пенальті здолали мадридський "Атлетіко".

Кубок Іспанії. Фінал

"Атлетіко" – "Реал Сосьєдад" – 2:2, пенальті – 3:4

Голи: Лукман, 18, Альварес, 83 – Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1 (пенальті)

Шок на старті

Фінал розпочався з рекорду: вже на 14-й секунді перша атака "Реал Сосьєдада" стала результативною. Барренечеа відгукнувся на навіс Гуедеша і шокував мадридців блискавичним голом. "Матрацники" прийшли до тями лише на 18-й хвилині, коли Лукман ідеальним "більярдним" ударом відновив рівновагу.

Втім, перед самою перервою баски знову вийшли вперед. Воротар "Атлетіко" Муссо помилився на виході та влучив кулаками в голову Гуедешу замість м'яча. Арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував лідер команди Оярсабаль – 2:1.

Герой із глибокого запасу

У другому таймі команда Дієго Сімеоне тотально володіла ініціативою. Тривалий тиск дав результат на 83-й хвилині: Альварес ефектним ударом у дев'ятку зрівняв рахунок, перевівши гру в екстратайми.

Додаткові 30 хвилин пройшли у відкритій боротьбі. Альварес міг стати абсолютним героєм, але його постріл зупинила хрестовина, а воротар басків Марреро нівелював небезпеку після добивань Оскарссона.

Справжня драма розгорнулася в серії пенальті. Головним героєм став 22-річний голкіпер "Реал Сосьєдада" Марреро. Воротар, який не має досвіду виступів у Ла Лізі цього сезону, парирував удари зіркових Альвареса та Серлота.

Четвертий тріумф басків

Для "Реал Сосьєдада" це четвертий Кубок Іспанії в історії (попередні звитяги датуються 1909, 1987 та 2020 роками). Примітно, що єдина попередня серія пенальті між цими клубами у фіналах (1987 рік) також завершилася тріумфом басків.

"Атлетіко" ж залишається без трофея з 2013 року.

"Реал Сосьедад" створив справжню сенсацію (фото: x.com/RealSociedad)

Раніше ми писали, що нідерландський "Утрехт" пішов на радикальний крок, щоб втримати українського бомбардира.

