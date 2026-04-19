RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Безумный триллер в Кубке Испании: голкипер-резервист принес "Реал Сосьедаду" исторический трофей (видео)

10:54 19.04.2026 Вс
2 мин
Главным героем вечера стал голкипер басков, который не провел ни одной минуты в чемпионате, но вытащил "золотую" серию пенальти.
aimg Андрей Костенко
"Реал Сосьедад" с трофеем (фото: x.com/RealSociedad)

"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна стал обладателем Кубка Испании сезона-2025/26. В драматическом финальном поединке в Севилье баски в серии послематчевых пенальти одолели мадридский "Атлетико".

Кубок Испании. Финал

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:2, пенальти - 3:4

Голы: Лукман, 18, Альварес, 83 - Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1 (пенальти)

Шок на старте

Финал начался с рекорда: уже на 14-й секунде первая атака "Реал Сосьедада" стала результативной. Барренечеа откликнулся на навес Гуэдеша и шокировал мадридцев молниеносным голом. "Матрасники" пришли в себя лишь на 18-й минуте, когда Лукман идеальным "бильярдным" ударом восстановил равновесие.

Впрочем, перед самым перерывом баски снова вышли вперед. Вратарь "Атлетико" Муссо ошибся на выходе и попал кулаками в голову Гуедешу вместо мяча. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал лидер команды Оярсабаль - 2:1.

Герой из глубокого запаса

Во втором тайме команда Диего Симеоне тотально владела инициативой. Длительное давление дало результат на 83-й минуте: Альварес эффектным ударом в девятку сравнял счет, переведя игру в экстратайм.

Дополнительные 30 минут прошли в открытой борьбе. Альварес мог стать абсолютным героем, но его выстрел остановила крестовина, а вратарь басков Марреро нивелировал опасность после добиваний Оскарссона.

Настоящая драма развернулась в серии пенальти. Главным героем стал 22-летний голкипер "Реал Сосьедада" Марреро. Вратарь, который не имеет опыта выступлений в Ла Лиге в этом сезоне, парировал удары звездных Альвареса и Серлота.

Четвертый триумф басков

Для "Реал Сосьедада" это четвертый Кубок Испании в истории (предыдущие победы датируются 1909, 1987 и 2020 годами). Примечательно, что единственная предыдущая серия пенальти между этими клубами в финалах (1987 год) также завершилась триумфом басков.

"Атлетико" же остается без трофея с 2013 года.

"Реал Сосьедад" сотворил настоящую сенсацию (фото: x.com/RealSociedad)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФутболАтлетико