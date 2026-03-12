"Боюсь за здоров'я". Довженко чесно відповів, чи готовий стати батьком втретє

В'ячеслав Довженко поділився роздумами щодо можливості появи дитини у майбутньому шлюбі з нареченою Світланою. Він зізнався, що не виключає такої можливості, але має певні хвилювання.
Про це актор розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Актор, у якого вже є двоє синів від попереднього шлюбу, готовий знову пережити досвід батьківства.
"Звісно, готовий. Я про це багато говорив. Це нормально, коли люди зустрічаються, і є певне прагнення в обох до батьківства", - зазначив він.
Водночас В'ячеслав хвилюється через вік та здоров'я, але з трепетом пригадує час турботи про малюків.
"Я боюсь за своє здоров'я. Я вже не 20-річний, щоб о 5:00 ранку прокидатися. Але згадуючи весь цей шлях, який я пройшов, це дуже приємні клопоти", - поділився він.
Довженко пояснив, чому майже не ділиться подробицями про свою обраницю Світлану. Як з'ясувалося, це спільне рішення пари.
"Я думаю, що не дуже правильно було б, якби я про неї розповідав. Або хай про неї розповідають її вчинки в майбутньому, які люди будуть бачити, або її професійні дані, які ви будете бачити й будете її сприймати", - сказав він.
Актор дав зрозуміти, що намагається оберігати особисте життя від зайвої уваги.
"Щастя - це такий момент, дуже-дуже свій і хочеться це зберегти й не запускати цілий табун людей у своє життя, щоб всі там потопталися, пороздивлялися і пішли", - пояснив він.
Наприкінці лютого стало відомо, що актор зробив пропозицію коханій Світлані, з якою перебуває у стосунках уже близько трьох років.
Як відомо, пара знайома 7 років. Їхні стосунки розпочалися після початку повномасштабної війни під час роботи в театрі. Там обраниця актора працювала костюмеркою.
Весілля закохані планують зіграти цього року, коли потеплішає. Раніше Світлана зізнавалася, що мріє про церемонію "без пафосу" в колі близьких людей.
Зазначимо, що від попереднього шлюбу з Ксенією Башею у актора є двоє синів - Іван та Василь.