Бойкот Паралімпіади-2026 розширюється: ще три країни відмовилися від церемонії відкриття

"Це символи війни"

Сибіга повідомив, що офіційні представники Австрії, Румунії та Великої Британії не з'являться на трибунах під час урочистого відкриття Ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. За його словами, станом на зараз ігнорувати захід вирішили вже 14 країн та Європейський Союз.

"Ми вдячні партнерам за морально виважену позицію. Це не просто прапори – це символи війни, яка забрала життя щонайменше 650 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала 800 спортивних об'єктів і спричинила сотні тисяч воєнних злочинів. Ми наполегливо закликаємо всі країни утриматися від направлення своїх представників на церемонію. Скажіть "ні" воєнній пропаганді та спортивному "відбілюванню", - наголосив очільник МЗС.

Зазначимо, що крім Австрії, Румунії та Великої Британії, бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026 уже підтримали Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва та Німеччина.

Реакція на рішення МПК

Конфлікт розгорівся після рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) дозволити шістьом росіянам та чотирьом білорусам виступати під національними прапорами.

На відміну від попередніх турнірів, де вони мали нейтральний статус, цього разу атлетам дозволили використовувати державну символіку та слухати гімни на церемоніях нагородження.

Водночас що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України в міжнародно визнаних кордонах.

Україна на Паралімпіаді-2026: що відомо

Попри дипломатичний протест, українська збірна вийде на старти Паралімпіади яка пройде в Італії з 6 до 15 березня. Цьогоріч нашу країну представлятиме рекордна кількість учасників – 35 осіб (25 паралімпійців та 10 гайдів).

Офіційний транслятор Ігор в Україні – "Суспільне" – оголосив, що не показуватиме церемонію відкриття. Але всі виступи українських спортсменів будуть доступні для перегляду наживо.