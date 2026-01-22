Бої проти росіянина та серба: Богачук і Гвоздик повернуться на ринг у Лас-Вегасі

З ким боксуватимуть українці

38-річний Гвоздик (21-2, 17 КО) у поєдинку напівважкої ваги зустрінеться з колишнім сербським боксером, який зараз виступає під прапором США, Радівоє Калайджічем (29-3, 21 КО). Суперник українця – колишній претендент на титул IBF, має солідний досвід боїв на топ-рівні.

Свій попередній поєдинок Гвоздик провів у квітні 2025 року, нокаутувавши Ентоні Голлавея вже у третьому раунді.

У свою чергу Богачук (26-3, 24 КО) повернеться на ринг після поразки від Брендона Адамса у вересні. Українець проведе бій проти екс-чемпіона WBA з Росії Раджаба Бутаєва (16-1, 12 КО).

Бій пройде не в "рідній" для Богачука першій середній вазі (до 69,9 кг), а у середній (до 72,6 кг). Зміна категорії пов'язана з регламентом Zuffa Boxing, де використовують лише "класичні" вагові ліміти.

Поєдинки українців пройдуть у форматі 10-ти раундів.

Головний бій вечора

Головною подією турніру стане поєдинок у легкій вазі між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).

Валенсуела – колишній чемпіон світу а версією WBA у суперлегкому дивізіоні. А Торрес вважається небезпечним нокаутером-претендентом.

Дебют у новому промоушені

Для обох українських боксерів це буде дебют у Zuffa Boxing – спільному боксерському проєкті компаній TKO та Sela. До його запуску долучилися впливові представники індустрії єдиноборств і шоу-бізнесу, зокрема президент UFC Дана Вайт.

Очікується, що Zuffa Boxing стане новим гравцем на професійному боксерському ринку та залучить до своїх турнірів відомих спортсменів.