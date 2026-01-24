ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Бондарев знову перший: українець очолив гонку Абу-Дабі та чемпіонат UAE4

Субота 24 січня 2026 13:39
UA EN RU
Бондарев знову перший: українець очолив гонку Абу-Дабі та чемпіонат UAE4 Олександр Бондарев (фото: instagram.com/pilot.bondarev)
Автор: Катерина Урсатій

Український автоспорт отримав черговий привід для гордості на автодромі "Яс-Марина". Представник команди Mumbai Falcons Олександр Бондарев зумів виграти стартовий заїзд другого етапу, зміцнивши свої позиції у загальному заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат перегонів.

Успіх у кваліфікаційних заїздах

Підготовку до основних стартів Бондарев провів максимально ефективно.

У першій кваліфікаційній сесії 16-річний українець продемонстрував другий результат, програвши лідеру Скотту Ліндблому лише 0.4 секунди.

Проте вже у другій частині кваліфікації Олександр не залишив шансів суперникам. Проїхавши коло за 1:46.139, він виборов право стартувати з першої позиції у фінальному заїзді етапу.

Хід переможної гонки

Попри старт із другої позиції у першій гонці, Бондарев зумів захопити лідерство вже на перших секундах після того, як згасли стартові вогні. Киянин впевнено контролював темп протягом усієї дистанції.

Фініш заїзду відбувся у режимі машини безпеки через аварію на трасі та появу жовтих прапорів, що не завадило українцю піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Головний переслідувач Олександра в чемпіонаті - Енді Консані - перетнув фінішну лінію другим. Для Бондарева ця звитяга стала вже другою у поточному сезоні UAE4.

Турнірне становище та розклад

Завдяки успішним виступам Бондарева команда Mumbai Falcons наразі посідає друге місце у командному заліку.

Сам Олександр продовжує утримувати статус лідера особистого заліку пілотів, який він здобув ще за підсумками першого етапу.

Програма змагань в Абу-Дабі продовжиться у неділю, 25 січня:

  • 07:30 - друга гонка (українець стартуватиме 10-м через правило реверсивної решітки);
  • 12:00 - третя гонка (Бондарев розпочне заїзд із поула).

Нагадаємо, що серія UAE4 є правонаступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4 та проходить без офіційної сертифікації FIA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
Новини
Ворог цілий день атакує Київщину: зруйновані будинки, травмовані четверо людей
Ворог цілий день атакує Київщину: зруйновані будинки, травмовані четверо людей
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів