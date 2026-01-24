ua en ru
Бондарев снова первый: украинец возглавил гонку Абу-Даби и чемпионат UAE4

Суббота 24 января 2026 13:39
Бондарев снова первый: украинец возглавил гонку Абу-Даби и чемпионат UAE4 Александр Бондарев (фото: instagram.com/pilot.bondarev)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский автоспорт получил очередной повод для гордости на автодроме "Яс-Марина". Представитель команды Mumbai Falcons Александр Бондарев сумел выиграть стартовый заезд второго этапа, укрепив свои позиции в общем зачете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.

Успех в квалификационных заездах

Подготовку к основным стартам Бондарев провел максимально эффективно.

В первой квалификационной сессии 16-летний украинец продемонстрировал второй результат, проиграв лидеру Скотту Линдблому лишь 0.4 секунды.

Однако уже во второй части квалификации Александр не оставил шансов соперникам. Проехав круг за 1:46.139, он завоевал право стартовать с первой позиции в финальном заезде этапа.

Ход победной гонки

Несмотря на старт со второй позиции в первой гонке, Бондарев сумел захватить лидерство уже на первых секундах после того, как погасли стартовые огни. Киевлянин уверенно контролировал темп на протяжении всей дистанции.

Финиш заезда состоялся в режиме машины безопасности из-за аварии на трассе и появления желтых флагов, что не помешало украинцу подняться на высшую ступеньку пьедестала.

Главный преследователь Александра в чемпионате - Энди Консани - пересек финишную черту вторым. Для Бондарева эта победа стала уже второй в текущем сезоне UAE4.

Турнирное положение и расписание

Благодаря успешным выступлениям Бондарева команда Mumbai Falcons сейчас занимает второе место в командном зачете.

Сам Александр продолжает удерживать статус лидера личного зачета пилотов, который он получил еще по итогам первого этапа.

Программа соревнований в Абу-Даби продолжится в воскресенье, 25 января:

  • 07:30 - вторая гонка (украинец будет стартовать 10-м из-за правила реверсивной решетки);
  • 12:00 - третья гонка (Бондарев начнет заезд с поула).

Напомним, что серия UAE4 является правопреемницей чемпионата Среднего Востока Формулы-4 и проходит без официальной сертификации FIA.

