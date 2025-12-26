"Боляче": Ірочка з "Холостяка" розчулила реакцією на "виліт" з реаліті

Що написала Ірочка

"Звісно, це було боляче. Є речі, про які не хочеться говорити. Цей проєкт зробив мене сильнішою. Я ще більше повірила в себе і, дивлячись на себе з екрана, я себе поважаю. Тільки я знаю всі ті моменти за кадром, і вони назавжди залишаться в моєму серці", - почала свій допис модель.

Вона похвалила роботу команди "Холостяка". За її словами, там працюють чудові й харизматичні люди з "перчинкою", які дуже сильно віддаються роботі.

Ірочка і Тарас (колаж: РБК-Україна)

"Завдяки проєкту і команді я побачила себе з усіх своїх сторін і впевнилась, наскільки я сильна. Проєкт дійсно розкрив мене, розкрив мої грані, прищепив мені нові захоплення. Виявляється, я обожнюю екстрим, і черпаю звідти натхнення та енергію", - написала Ірочка.

"А капелюшок та позивний "Іра шляпа" - і завдяки цьому всі знали, що це саме я. Памʼятаю, як дівчата намагались роздивитись моє лице, а я сиділа в засаді. І як вони розчарувалися, що під капелюшком саме я, а не кiкiмора. Дякую вам за цю можливість побачити себе справжню", - резюмувала вона.

У коментарях фани підтримали модель й побажали їй знайти своє кохання.