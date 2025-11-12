Боксер з України кине виклик зірці з Іспанії: Куриленко проведе бій у Більбао

Український чемпіон повертається в ринг

26-річний Куриленко (14-1, 8 КО) є чемпіоном України та володарем титулу WBC Україна у першій півсередній вазі (до 63,5 кг).

Минулого року він завоював два пояси, здолавши Андрія Боришпольця роздільним рішенням суддів, а в червні цього року успішно захистив їх у реванші.

Хто такі суперники

Його суперник, 31-річний Сандор Мартін (42-4, 15 КО), має солідний міжнародний досвід. Іспанець відомий перемогою над зірковим американцем Майкі Гарсією, після якої той завершив кар’єру.

Також Мартін виходив у ринг проти Теофімо Лопеса, Ентоні Їгіта та Альберто Пуелло, якому поступився у березні цього року в бою за пояс WBC.

Бій із підтекстом

Поєдинок у Більбао стане для Куриленка першим міжнародним викликом після серії успішних виступів в Україні.

Зустріч із Мартіном може стати трампліном для подальших боїв на європейській арені та можливістю заявити про себе на світовому рівні.