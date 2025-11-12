Боксер з України кине виклик зірці з Іспанії: Куриленко проведе бій у Більбао

Український боксер Яніс Куриленко готується до чергового серйозного випробування. 20 грудня у Більбао він зустрінеться з іспанським ексчемпіоном Європи Сандором Мартіном у межах вечора боксу BCN Boxing Nights.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт BCN Boxing Nights в соцмережі Instagram.
26-річний Куриленко (14-1, 8 КО) є чемпіоном України та володарем титулу WBC Україна у першій півсередній вазі (до 63,5 кг).
Минулого року він завоював два пояси, здолавши Андрія Боришпольця роздільним рішенням суддів, а в червні цього року успішно захистив їх у реванші.
Його суперник, 31-річний Сандор Мартін (42-4, 15 КО), має солідний міжнародний досвід. Іспанець відомий перемогою над зірковим американцем Майкі Гарсією, після якої той завершив кар’єру.
Також Мартін виходив у ринг проти Теофімо Лопеса, Ентоні Їгіта та Альберто Пуелло, якому поступився у березні цього року в бою за пояс WBC.
Поєдинок у Більбао стане для Куриленка першим міжнародним викликом після серії успішних виступів в Україні.
Зустріч із Мартіном може стати трампліном для подальших боїв на європейській арені та можливістю заявити про себе на світовому рівні.
Раніше ми писали, що Усик детально розповів про свій новий проєкт в Україні.
Також ми повідомиляли, що Усик увійшов у топ-5 найбагатших боксерів в історії.