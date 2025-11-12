Боксер из Украины бросит вызов звезде из Испании: Куриленко проведет бой в Бильбао

Украинский чемпион возвращается в ринг

26-летний Куриленко (14-1, 8 КО) является чемпионом Украины и обладателем титула WBC Украина в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

В прошлом году он завоевал два пояса, одолев Андрея Боришпольца раздельным решением судей, а в июне этого года успешно защитил их в реванше.

Кто такие соперники

Его соперник, 31-летний Сандор Мартин (42-4, 15 КО), имеет солидный международный опыт. Испанец известен победой над звездным американцем Майки Гарсией, после которой тот завершил карьеру.

Также Мартин выходил в ринг против Теофимо Лопеса, Энтони Игита и Альберто Пуэлло, которому уступил в марте этого года в бою за пояс WBC.

Бой с подтекстом

Поединок в Бильбао станет для Куриленко первым международным вызовом после серии успешных выступлений в Украине.

Встреча с Мартином может стать трамплином для дальнейших боев на европейской арене и возможностью заявить о себе на мировом уровне.